Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 394
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Попробуй. Очень полезно тебе будет.
.
зы
если не найдёшь, то ссылку дам тебе в лс персонально.
всего 2.5К и круче нигде нету?
всего 2.5К и круче нигде нету?
Есть. Но ведь не об этом речь идёт. Или опять не понимаешь...
Впрочем, тебя же никто не заставляет.
Усе, зарегистрировался. Какой там максимальный лот? Береги карманы, Автоматище! Сам предложил - я не навязывался.
А на каких символах торговать можно? У меня три типа: EURUSD, EURUSD.m, EURUSD.mm
А на каких символах торговать можно? У меня три типа: EURUSD, EURUSD.m, EURUSD.mm
РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА TRADING BATTLE DEMO
.
зы
я использую XXXYYY.m
Усе, зарегистрировался. Какой там максимальный лот? Береги карманы, Автоматище! Сам предложил - я не навязывался.
50
открываешь спецификацию инструмента и смотришь детальную информацию по нему.
А на счёт "карманы", "не навязывался" и прочей подобной чуши -- так этот эксперимент для тебя же полезным будет.
50
открываешь спецификацию инструмента и смотришь детальную информацию по нему.
А на счёт "карманы", "не навязывался" и прочей подобной чуши -- так этот эксперимент для тебя же полезным будет.
Да, это я так - для ажиотажа и интриги :)
Спасибо.
Да, это я так - для ажиотажа и интриги :)
Спасибо.
уже копытом бьёшь ;)))
Ещё есть неделя на сборы. Готовься.
уже копытом бьёшь ;)))
Ещё есть неделя на сборы. Готовься.
Это будет эпическая битва. Буду участвовать первый и последний раз, а результаты сохраню на память. Тебя в списках участников уже увидел.
Есть. Но ведь не об этом речь идёт. Или опять не понимаешь...
Впрочем, тебя же никто не заставляет.
Даааааа......
Нищает форекс