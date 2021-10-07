Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 389

Олег avtomat:

ну да... старт получился хреновый... ну ничего... прорвёмся!

включается антикризисная программа действий ;)

купить ружье и показать всем медведам чья берлога? ;)

 
Unicornis:

купить ружье и показать всем медведям чья берлога? ;)

Ружьё здесь не поможет, на валютном Форексе только строго контролируемое, правильно понимаемое

и чёткое отрабатываемое движение текущих цен может принести действительную и не случайную прибыль!


 
aleger:

Ружьё здесь не поможет, на валютном Форексе только строго контролируемое, правильно понимаемое

и чёткое отрабатываемое движение текущих цен может принести действительную и не случайную прибыль!

и не усреднять
 
Renat Akhtyamov:
и не усреднять

конечно

 
Renat Akhtyamov:
и не усреднять

в сторону отрицательного свопа. 

 
Unicornis:

в сторону отрицательного свопа. 

ну это простейшее

правда со своими особенностями и рисками

[Удален]  

да ладно... чего уже только не вспомнили...  и не усреднять...  и отрицательные свопы...  и ружьё... и риски... и особенности...

;))) Работаем!

[Удален]  

 

.

Плохо работаем. Пока плохо.

 
Олег avtomat:

 

.

Плохо работаем. Пока плохо.

Если не секрет - на каких валютных парах, как именно во времени и с помощью какого "инструмента" сложился этот результат?

[Удален]  
aleger:

Если не секрет - на каких валютных парах, как именно во времени и с помощью какого "инструмента" сложился этот результат?

Дело не в конкретных валютных парах.

