Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 389
ну да... старт получился хреновый... ну ничего... прорвёмся!
включается антикризисная программа действий ;)
купить ружье и показать всем медведам чья берлога? ;)
Ружьё здесь не поможет, на валютном Форексе только строго контролируемое, правильно понимаемое
и чёткое отрабатываемое движение текущих цен может принести действительную и не случайную прибыль!
и не усреднять
конечно
в сторону отрицательного свопа.
ну это простейшее
правда со своими особенностями и рисками
да ладно... чего уже только не вспомнили... и не усреднять... и отрицательные свопы... и ружьё... и риски... и особенности...
;))) Работаем!
Плохо работаем. Пока плохо.
Если не секрет - на каких валютных парах, как именно во времени и с помощью какого "инструмента" сложился этот результат?
Дело не в конкретных валютных парах.