Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 366
Из китайской схемы ничего хорошего не получится. Поломается всё.
Лунный аттрактор лучше.
Ветка закрыта.
Опять модератор удалил мои посты.
Модератор, я требую, чтобы ты либо вернул мои посты, либо удалил эту ветку и удалил мой аккаунт.
.
.
Да что ты переживаешь, продолжай, очень интересная тема. Предлагаю еще обратиться в каббалу, там тоже много полезного. Пора уже набить запылившиеся мешки зеленью под завязку.
От модератора только админ может требовать, а остальные только просить.
Видно, что вам не знаком язык структурных схем, схем алгоритмов и прочих заумных для вас, но вполне рабочих инструментов описания и проектирования систем. Понятно, что вы поэтому не увидели в древнекитайской схеме у-син схему замкнутой симметричной системы.Это и не удивительно.
Рекомендую торговать по принципу у-вей, тогда все эти мелочи не будут беспокоить, да и профит появится
Отличная идея между прочим, но желательно добавить в схему виртуальную сефиру Даат, в последние оккультные исследования указывают, что это весьма небесполезно
Рекомендую торговать по принципу у-вей, тогда все эти мелочи не будут беспокоить, да и профит появится
Профит не появится. Он тоже - мелочь и беспокоить не будет.
.
Очень устойчивая эволюционная модель.
Следует подумать о возможности её использования в качестве основы для моделирования рынка.
На мой взгляд, действительно - интересно и имеет шанс на успех. Серьезный шанс.
Завидую тебе, если ты готов заняться этим.
По плечу не хлопаю :)