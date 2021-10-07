Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 370

Новый комментарий
 
Maxim Kuznetsov:

да конечно пожалуйста...

только просьба - не уподобляйтесь прочим - если чего не получилось (а может не получится почти всё), честно разбирайте ошибки прямо тут публично

ps/ а может и получится

Покайтесь публично? Ну, а там - как получится... Максим, Вы не правы. 

 
Алексей Тарабанов:

Покайтесь публично? Ну, а там - как получится... Максим, Вы не правы. 

я не требую признаний в неправоте, покаяний и посыпания волос пеплом.. мне это безразлично, и спора как такого с Олегом нет

но давайте уже разбирать ошибки. Практика критерий истины:-) Есть систематичный подход - надо проверять свои идеи, признавать ошибки и работать над их исправлением. Я - за такой подход

 
Maxim Kuznetsov:

я не требую признаний в неправоте, покаяний и посыпания волос пеплом.. мне это безразлично, и спора как такого с Олегом нет

но давайте уже разбирать ошибки. Практика критерий истины:-) Есть систематичный подход - надо проверять свои идеи, признавать ошибки и работать над их исправлением. Я - за такой подход

Ваша ошибка какая? 

 
Алексей Тарабанов:

Ваша ошибка какая? 

считал что 2+2=4; но если речь о потоках, то это не так :-)

:-) шутю конечно

так я же и не говорю что я прав !?

---

в отличии от меня Олег давно, публично и упорно занимается своей идеей и надеюсь ему хватит выдержки показать и "работу над ошибками" (что кстати входит в MBA).

[Удален]  

 

.

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

считал что 2+2=4; но если речь о потоках, то это не так :-)

:-) шутю конечно

так я же и не говорю что я прав !?

---

в отличии от меня Олег давно, публично и упорно занимается своей идеей и надеюсь ему хватит выдержки показать и "работу над ошибками" (что кстати входит в MBA).

если речь о потоках, то это не всегда так, и не обязательно так.

и я не шучу ;)
 

всё это хорошо

и идея разработки стратегии от конечной цели (от обратного) также хороша

Олег, хоть бы ссылочку на мониторинг с конкурса в профиле, а?

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

...

Олег, хоть бы ссылочку на мониторинг с конкурса в профиле, а?

Да мне не жалко ;)  

Но не будут ли возражать активные поборники нераспространения "рекламы", ведь оно будет очень сильно натирать им глаза... чего только одни картинки стоят... у них уже сплошной конъюктивит... 

Поэтому мы должны думать и о несчастных, сирых и убогих, дабы не сделать их ещё более несчастными, сирыми и убогими.

Если будет разрешение от модераторов, то дам ссылку, но с обязательным предупреждением, типа "Минздрав предупреждает: Курение опасно для вашего здоровья".


зы

ссылка в профиле

 
Олег avtomat:

Да мне не жалко ;)  

Но не будут ли возражать активные поборники нераспространения "рекламы", ведь оно будет очень сильно натирать им глаза... чего только одни картинки стоят... у них уже сплошной конъюктивит... 

Поэтому мы должны думать и о несчастных, сирых и убогих, дабы не сделать их ещё более несчастными, сирыми и убогими.

Если будет разрешение от модераторов, то дам ссылку, но с обязательным предупреждением, типа "Минздрав предупреждает: Курение опасно для вашего здоровья".

ок

;)

[Удален]  

 

.

1...363364365366367368369370371372373374375376377...551
Новый комментарий