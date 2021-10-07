Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 370
да конечно пожалуйста...
только просьба - не уподобляйтесь прочим - если чего не получилось (а может не получится почти всё), честно разбирайте ошибки прямо тут публично
ps/ а может и получится
Покайтесь публично? Ну, а там - как получится... Максим, Вы не правы.
я не требую признаний в неправоте, покаяний и посыпания волос пеплом.. мне это безразлично, и спора как такого с Олегом нет
но давайте уже разбирать ошибки. Практика критерий истины:-) Есть систематичный подход - надо проверять свои идеи, признавать ошибки и работать над их исправлением. Я - за такой подход
Ваша ошибка какая?
считал что 2+2=4; но если речь о потоках, то это не так :-)
:-) шутю конечно
так я же и не говорю что я прав !?
---
в отличии от меня Олег давно, публично и упорно занимается своей идеей и надеюсь ему хватит выдержки показать и "работу над ошибками" (что кстати входит в MBA).
.
если речь о потоках, то это не всегда так, и не обязательно так.и я не шучу ;)
всё это хорошо
и идея разработки стратегии от конечной цели (от обратного) также хороша
Олег, хоть бы ссылочку на мониторинг с конкурса в профиле, а?
...
Да мне не жалко ;)
Но не будут ли возражать активные поборники нераспространения "рекламы", ведь оно будет очень сильно натирать им глаза... чего только одни картинки стоят... у них уже сплошной конъюктивит...
Поэтому мы должны думать и о несчастных, сирых и убогих, дабы не сделать их ещё более несчастными, сирыми и убогими.
Если будет разрешение от модераторов, то дам ссылку, но с обязательным предупреждением, типа "Минздрав предупреждает: Курение опасно для вашего здоровья".
зы
ссылка в профиле
ок
;)
