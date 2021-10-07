Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 369

Новый комментарий
[Удален]  

week_01


week_01 

.

[Удален]  

trac_day_07


trac_day_07 

.

[Удален]  

Очень познавательно.

 

.

[Удален]  

http://mathemlib.ru/mathenc/item/f00/s00/e0000653/index.shtml


ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА

ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА, первая вариация,- обобщение понятия дифференциала функции одного переменного, главная линейная часть приращения функционала вдоль определенного направления; используется в теории экстремальных задач для получения необходимых и достаточных условий экстремума. Именно такой смысл вкладывается в термин «В. ф.», начиная с работы Ж. Лагранжа [1] (1760). Ж. Лагранж рассматривал по преимуществу функционалы классического вариационного исчисления вида:

(1)

Если заданную функцию x0(t) заменить на x0(t) + αh(t) и подставить в выражение для J(x), то при допущении о непрерывной дифференцнруемости интегран-та L имеет место следующее равенство:

J(x0 + αh) = J(x0) + αJ1(x0)(h) + r(α), (2)

где |r(α)| → 0 при α → 0. Функцию h(t) часто наз. вариацией функции x0(t) и иногда обозначают через δx(t). Выражение J1(x0) (h), представляющее собой функционал относительно вариаций h, наз. первой вариацией функционала J(х) и обозначают через δJ(х0, h). В применении к функционалу (1) выражение для первой вариации имеет вид:

(3)

где

Равенство нулю первой вариации для всех h является необходимым условием экстремума функционала J(x). Для функционала (1) из этого необходимого условия и основной леммы вариационного исчисления (см. Дюбуа-Реймона лемма) следует уравнение Эйлера:

Путем, аналогичным (2), определяются и вариации более высоких порядков (см., напр., в ст. Вторая вариация функционала).

Общее определение первой вариации в бесконечномерном анализе было дано Р. Гато (В. Gateaux) в 1913 (см. Гато вариация). По сути своей определение Гато тождественно с определением Лагранжа. Первая вариация функционала является однородным, но не обязательно линейным функционалом, В. ф. при дополнительном предположении о линейности и непрерывности (по h) выражения δJ(х0, h) наз. обычно Гато производной. Термины «вариация Гато», «производная Гато», «дифференциал Гато» более употребимы, чем В. ф.; термин «В. ф.» сохранился лишь для функционалов классического вариационного исчисления (см. [3]).

Лит.: [1] Lagrange J., Essai d'une nouvelle méthode pour déterminer les maxima et les minima des formules intégrales indefinies, Turin, 1762; [2] Gateaux R., «Bull. Soc. Math. France», 1919, т. 47, с. 70-96; [3] Лавpeнтьeв M. A., Люстерник Л. А., Курс вариационного исчисления, 2 изд., М.-Л., 1950.

В. М. Тихомиров.


Источники:

  1. Математическая Энциклопедия. Т. 1 (А - Г). Ред. коллегия: И. М. Виноградов (глав ред) [и др.] - М., «Советская Энциклопедия», 1977, 1152 стб. с илл.

ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА
  • Alexey S. Zlygostev , E-Mail webmaster.innobi@gmail.com
  • mathemlib.ru
ВАРИАЦИЯ ФУНКЦИОНАЛА, первая вариация,- обобщение понятия дифференциала функции одного переменного, главная линейная часть приращения функционала вдоль определенного направления; используется в теории экстремальных задач для получения необходимых и достаточных условий экстремума. Именно такой смысл вкладывается в термин «В. ф.», начиная с...
[Удален]  

http://mathemlib.ru/mathenc/item/f00/s00/e0000879/index.shtml


ВТОРАЯ ВАРИАЦИЯ

ВТОРАЯ ВАРИАЦИЯ - частный случай n-той вариации функционала (см. также Гато вариация), обобщающий понятие второй производной функции нескольких переменных; используется в вариационном исчислении. Согласно общему определению В. в. в точке х0 функционала f(x), определенного в нормированном пространстве X, есть

При равенстве нулю первой вариации неотрицательность В. в. является необходимым, а строгая положительность

δ2 f(x0, h) ≥ α ||h||2, α > 0

при нек-рых допущениях - достаточным условием локального минимума f(x) в точке х0.

В простейшей (векторной) задаче классического вариационного исчисления В. в. функционала

(рассматриваемого на векторных функциях класса С1 с закрепленными краевыми значениями x(t0) = x0, x(t1) = x1) имеет вид:

(*)

где 〈⋅, ⋅〉' означает стандартное скалярное произведение в ℝn, a A(t), B(t), C(t) - матрицы с коэффициентами соответственно (производные вычисляются в точках кривой x0(t)). Целесообразно рассматривать функционал от h, определяемый формулой (*), не только в пространстве С1, но и на более широком пространстве W12 абсолютно непрерывных векторных функций с интегрируемым квадратом модуля производной. В этом случае неотрицательность и строгая положительность В. в. формулируются в терминах неотрицательности и строгой положительности матрицы A(t) (Лежандра условие) и отсутствия сопряженных точек (Якоби условие), что дает условия слабого минимума в вариационном исчислении.

Для вариационного исчисления в целом было проведено исследование В. в. для экстремалей, не обязательно доставляющих минимум (однако, по-прежнему, -при выполнении условия Лежандра, см. [1]). Важнейший результат - совпадение Морса индекса В. в. и числа точек, сопряженных с t0, на интервале (t0, t1) (см. [2]).

Лит.: [1] Morse М., The calculus of variations in tne large, N. Y., 1934; [2] Милнор Дж., Теория Морса, пер. с англ., М., 1965.

В. М. Тихомиров.


Источники:

  1. Математическая Энциклопедия. Т. 1 (А - Г). Ред. коллегия: И. М. Виноградов (глав ред) [и др.] - М., «Советская Энциклопедия», 1977, 1152 стб. с илл.
ВТОРАЯ ВАРИАЦИЯ
  • Alexey S. Zlygostev , E-Mail webmaster.innobi@gmail.com
  • mathemlib.ru
ВТОРАЯ ВАРИАЦИЯ - частный случай n-той вариации функционала (см. также Гато вариация), обобщающий понятие второй производной функции нескольких переменных; используется в вариационном исчислении. Согласно общему определению В. в. в точке х0 функционала f(x), определенного в нормированном пространстве X, есть При равенстве нулю первой вариации...
[Удален]  

Сегодня стартовал конкурс, в котором я тоже решил поучаствовать.

старт     01.11.2018.

финиш   30.11.2018.

Ставлю задачу:

Увеличить стартовый депозит в 100 раз.

И желательно без убыточных сделок ;)
 
Олег avtomat:

Сегодня стартовал конкурс, в котором я тоже решил поучаствовать.

старт     01.11.2018.

финиш   30.11.2018.

Ставлю задачу:

Увеличить стартовый депозит в 100 раз.

И желательно без убыточных сделок ;)
мониторинг есть ? хотя-бы обезличенные топ10 конкурса - я буду за вас болеть...
или можно делать ставки :-)
[Удален]  
Maxim Kuznetsov:
мониторинг есть ? хотя-бы обезличенные топ10 конкурса - я буду за вас болеть...
или можно делать ставки :-)

да. хорошо. спасибо.

Про ставки надо у модераторов спросить.

 
Олег avtomat:

да. хорошо. спасибо.

Про ставки надо у модераторов спросить.

да конечно пожалуйста...

только просьба - не уподобляйтесь прочим - если чего не получилось (а может не получится почти всё), честно разбирайте ошибки прямо тут публично

ps/ а может и получится

[Удален]  
Maxim Kuznetsov:

да конечно пожалуйста...

только просьба - не уподобляйтесь прочим - если чего не получилось (а может не получится почти всё), честно разбирайте ошибки прямо тут публично

ps/ а может и получится

договорились. 

Буду давать ежедневные отчёты о проделанной работе.

Годится?

1...362363364365366367368369370371372373374375376...551
Новый комментарий