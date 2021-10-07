Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 363
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Тоже склоняюсь к мысли, что смысла нет.
Так то оно так... Но вот тебе пример полного непонимания, с вопросами, непосредственные ответы на которые (типа да\нет) в учебнике не найдёшь :
ну что тут скажешь...
Тут другое. Особый случай.
из цикла: Один ... может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят.
Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:
1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?
2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?
Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.
P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...
1. можно, но это совершенно бессмысленно
2. может и уменьшаться, и увеличиваться -- это зависит от исследуемого процесса (тобишь ВР)
Первый и самый главный урок тебе рынок преподнёс -- на место поставил, сбил спесь, рога пообломал. А дальше, если не опустишь руки, то придёт понимание, а с пониманием -- и результаты.
Тут другое. Особый случай.
из цикла: Один ... может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят.
палка о двух концах... ежели не возникают вопросы, то не проявляются и ответы ;)
.
Золото. Вот что значит глобальный тренд.
Alexander_K2, видимо, эта "звезда" зазывает тебя поискать грааль у неё в личке. У этой "звезды" грааль есть ;))
Тут одна звезда, "решившая проблему прибыльности". Звездит.
гадишь... шёл бы ты лесом, паразит...
гадишь... шёл бы ты лесом, паразит...
Да я и шёл, а тут смотрю сказочник небылицы травит, да так занимательно. Дай думаю послушаю. Не прогадал.
Надо было мне открывать центовый счёт под этот бонус. А я открыл долларовый счёт.
Эксперимент с бонусом завершён.
Эксперимент с бонусом завершён.
Почему?
Почему?
Недостаточно пространства для манёвров.