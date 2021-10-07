Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 363

Олег avtomat:

Тоже склоняюсь к мысли, что смысла нет.

Так то оно так... Но вот тебе пример полного непонимания, с вопросами, непосредственные ответы на которые (типа да\нет) в учебнике не найдёшь :

ну что тут скажешь...

Тут другое. Особый случай. 

из цикла: Один ... может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят.

Alexander_K2:

Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:

1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?

2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?

Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.

P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...

1. можно, но это совершенно бессмысленно

2. может и уменьшаться, и увеличиваться -- это зависит от исследуемого процесса (тобишь ВР)


Первый и самый главный урок тебе рынок преподнёс -- на место поставил, сбил спесь, рога пообломал. А дальше, если не опустишь руки, то придёт понимание, а с пониманием -- и результаты.

Yuriy Asaulenko:

Тут другое. Особый случай. 

из цикла: Один ... может задать столько вопросов, что сто мудрецов не ответят.

палка о двух концах... ежели не возникают вопросы, то не проявляются и ответы  ;)

Золото.  Вот что значит глобальный тренд.

 
Олег avtomat:
Alexander_K2, видимо, эта "звезда" зазывает тебя поискать грааль у неё в личке.   У этой "звезды" грааль есть  ;))
Тут одна  звезда, "решившая проблему прибыльности". Звездит.
SidorOFF:
Тут одна  звезда, "решившая проблему прибыльности". Звездит.

гадишь... шёл бы ты лесом, паразит...

 
Олег avtomat:

гадишь... шёл бы ты лесом, паразит...

Да я и шёл, а тут смотрю сказочник небылицы травит, да так занимательно. Дай думаю послушаю. Не прогадал.

Надо было мне открывать центовый счёт под этот бонус. А я открыл долларовый счёт.

Эксперимент с бонусом завершён.

 
Олег avtomat:


Эксперимент с бонусом завершён.


Почему?

Evgeniy Chumakov:


Почему?

Недостаточно пространства для манёвров.

