Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 364

Золото.  Глобальный тренд. Закрытие недели. 

Выявление внутренней структуры сигнала.

 
Олег avtomat:

 

Золото.  Глобальный тренд. Закрытие недели. 

Выявление внутренней структуры сигнала.

Продаём?

Vitaly Muzichenko:

Продаём?

Глобальный тренд ВНИЗ.

Посмотрим, как откроется неделя. Но каких-либо кардинальных перемен не предвидится.

Суть в другом -- в ином способе выявления внутренней структуры движения.

 
Олег avtomat:

Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.

Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.

И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.

Это может потянуть на цикл статей.

Однако, сомневаюсь...

Не продается вдохновенье. Но, можно рукопись продать... 

Алексей Тарабанов:

Не продается вдохновенье. Но, можно рукопись продать... 

Ну что ж... Нахлынуло... Бывает... Уже прошло.

 
Ловим фазу Луны. 
Алексей Тарабанов:
Ловим фазу Луны. 

Ну, это твои методы.

 
Сейчас - исключительно для тебя. Пиши. Твори, выдумывай, пробуй. 
Алексей Тарабанов:
Сейчас - исключительно для тебя. Пиши. Твори, выдумывай, пробуй. 

Это ты по плечу похлопываешь? Путёвку в жизнь даёшь?  -- Ты, видать, лишнего на грудь принял...

Золото. Открытие недели.

