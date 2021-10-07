Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 364
Золото. Глобальный тренд. Закрытие недели.
Выявление внутренней структуры сигнала.
Продаём?
Глобальный тренд ВНИЗ.
Посмотрим, как откроется неделя. Но каких-либо кардинальных перемен не предвидится.
Суть в другом -- в ином способе выявления внутренней структуры движения.
Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.
Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.
И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.
Это может потянуть на цикл статей.Однако, сомневаюсь...
Не продается вдохновенье. Но, можно рукопись продать...
Ну что ж... Нахлынуло... Бывает... Уже прошло.
Ловим фазу Луны.
Ну, это твои методы.
Сейчас - исключительно для тебя. Пиши. Твори, выдумывай, пробуй.
Это ты по плечу похлопываешь? Путёвку в жизнь даёшь? -- Ты, видать, лишнего на грудь принял...
Золото. Открытие недели.