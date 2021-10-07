Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 365

DAX_H1_signal 

DAX.

Работа с упреждением. 

 
Трэд не читал, сразу вопрос бомблю: торговля по вееру в разбег?
transcendreamer:
Трэд не читал, сразу вопрос бомблю: торговля по вееру в разбег?

накопление по тренду

У-син.

                                                   (по-русски)  

Замечательная структура, очень интересная для моделирования.  Здесь кто-нибудь когда-нибудь проводил моделирование по этой схеме?

Очень устойчивая эволюционная модель.

Следует подумать о возможности её использования в качестве основы для моделирования рынка.

 
Олег avtomat:

Это ты по плечу похлопываешь? Путёвку в жизнь даёшь?  -- Ты, видать, лишнего на грудь принял...

Да, перебрал маненько, извини. 

Алексей Тарабанов:

Да, перебрал маненько, извини. 

Проехали.

 
Олег avtomat:

У-син.

                                                   (по-русски)  

Замечательная модель, очень интересная для моделирования.  Здесь кто-нибудь когда-нибудь проводил моделирование по этой схеме?

Я бы предложил учитывать планетарные циклы

transcendreamer:

Я бы предложил учитывать планетарные циклы

Видно, что вам не знаком язык структурных схем, схем алгоритмов и прочих заумных для вас, но вполне рабочих инструментов описания и проектирования систем. Понятно, что вы поэтому не увидели в древнекитайской схеме у-син схему замкнутой симметричной системы.

Это и не удивительно.
это же древнекитайский аттрактор трактора.. теперь я видел всё

медные трубы только забыл добавить

