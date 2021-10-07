Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 365
DAX.
Работа с упреждением.
Трэд не читал, сразу вопрос бомблю: торговля по вееру в разбег?
накопление по тренду
У-син.
(по-русски)
Замечательная структура, очень интересная для моделирования. Здесь кто-нибудь когда-нибудь проводил моделирование по этой схеме?
Очень устойчивая эволюционная модель.
Следует подумать о возможности её использования в качестве основы для моделирования рынка.
Это ты по плечу похлопываешь? Путёвку в жизнь даёшь? -- Ты, видать, лишнего на грудь принял...
Да, перебрал маненько, извини.
Проехали.
У-син.
(по-русски)
Замечательная модель, очень интересная для моделирования. Здесь кто-нибудь когда-нибудь проводил моделирование по этой схеме?
Я бы предложил учитывать планетарные циклы
Видно, что вам не знаком язык структурных схем, схем алгоритмов и прочих заумных для вас, но вполне рабочих инструментов описания и проектирования систем. Понятно, что вы поэтому не увидели в древнекитайской схеме у-син схему замкнутой симметричной системы.Это и не удивительно.
это же древнекитайский аттрактор трактора.. теперь я видел всё
медные трубы только забыл добавить