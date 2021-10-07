Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 361
- Мама, а кто был Карл Маркс?
- Экономист.
- Это как тетя Хая?
- Нет сынок, тетя Хая старший экономист.
да,да, тётя Хая стоит на фундаменте дяди Карла. ;)
для специалиста в области квантовой физики (если он действительно специалист, а не абы как, типа глав.спец.) знание основ ТВиМС является обязательным.
Не, за астрономию и физику базарили.
один пишем, два в уме. Не знал? Или забыл?
Олег, под квантовую физику никто не подписывался.
это ты не в курсе
Еще раз - я не собираюсь вступать в дискуссии, Олег. Мне не нужны ни друзья, ни враги. Я не за этим сюда пришел.
Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.
Искать грааль на форуме? Тем более в этой ветке? Оригинально...
Олег, и все-таки, по твоему мнению - величина временного сдвига тау для расчета АКФ = const или может быть переменной величиной?
Нас же интересуют нестационарные процессы. (я подчеркнул)
(со стационарными всё ясно)
Ты должен понимать, что тау является аргументом автокорреляционной функции. Для различных тау будут свои значения АКФ. То бишь при тау=const получаем одну точку АКФ. Это понимаешь?