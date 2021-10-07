Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 361

Новый комментарий
[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

- Мама, а кто был Карл Маркс?

- Экономист.

- Это как тетя Хая?

- Нет сынок, тетя Хая старший экономист.

да,да, тётя Хая стоит на фундаменте дяди Карла. ;)

 
Олег avtomat:

для специалиста в области квантовой физики (если он действительно специалист, а не абы как, типа глав.спец.) знание основ ТВиМС является обязательным

Не, за астрономию и физику базарили. 

[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Не, за астрономию и физику базарили. 

один пишем, два в уме. Не знал? Или забыл?

 
Олег avtomat:

один пишем, два в уме. Не знал? Или забыл?

Олег, под квантовую физику никто не подписывался. 

 
Да и не факт. 
[Удален]  
Алексей Тарабанов:

Олег, под квантовую физику никто не подписывался. 

это ты не в курсе

 
Alexander_K2:

Еще раз - я не собираюсь вступать в дискуссии, Олег. Мне не нужны ни друзья, ни враги. Я не за этим сюда пришел.

Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.

...

Искать грааль на форуме? Тем более в этой ветке?  Оригинально...

[Удален]  
Alexander_K2, видимо, эта "звезда" зазывает тебя поискать грааль у неё в личке.   У этой "звезды" грааль есть  ;))
 
Олег avtomat:


Олег, и все-таки, по твоему мнению - величина временного сдвига тау для расчета АКФ = const или может быть переменной величиной?

[Удален]  
Alexander_K2:

Олег, и все-таки, по твоему мнению - величина временного сдвига тау для расчета АКФ = const или может быть переменной величиной?

 

 

.

Нас же интересуют нестационарные процессы. (я подчеркнул)

(со стационарными всё ясно)

Ты должен понимать, что тау является аргументом автокорреляционной функции. Для различных тау будут свои значения АКФ. То бишь при тау=const получаем одну точку АКФ. Это понимаешь?

1...354355356357358359360361362363364365366367368...551
Новый комментарий