Alexander_K2:

...  я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...

"я как бы не самый слабый физик на планете Земля" -- эх, пока сам себя не похвалишь... ведь так?   Вот так ты себе адептов из не-физиков и набирал... и впаривал им всякую чушь, благо тебе поддакивали и слушали с открытым ртом... а один адепт дошёл даже до того, что здесь во всеуслышание стал тебя боготворить... ну а ты ни словом не возразил, дескать, меру надо знать... нет, тебе это было очень приятно, ты чувствовал себя на вершине, на вершине тщеславия...

А потом вдруг твои адепты узнали от тебя, что они балбесы. Но на самом то деле балбес ты, а не они. Ты в очередной раз, теперь с АКФ, демонстрируешь незнание основ. Тебя ("физика") можно воспринимать только как физическое лицо -- только в этом и есть из тебя "физик".

Подсказка тебе, "физик" :

 

Открой, "физик", учебники. И не лепи горбатого про Фейнмана, Колмогорова и т.д. Не примазывайся к ним.

 
Олег avtomat:


Еще раз - я не собираюсь вступать в дискуссии, Олег. Мне не нужны ни друзья, ни враги. Я не за этим сюда пришел.

Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.

Откуда ты взял такую цитату с картинкой? Ссылку, плиз. 

Вижу, для тебя это в новинку.

Открой любой учебник ТВиМС и внимательно посмотри определение и свойства АКФ.

Alexander_K2:

Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.

Это условие невыполнимо.  И, следовательно, ты ещё очень долго будешь веселить публику, и радовать.  И это правильно. Грааля по-быстрому не срубить.  А благодаря этим поискам, будешь повышать свой образовательный уровень, что, в свою очередь, является обязательным условием продвижения к цели.

 
Олег avtomat:

Вижу, для тебя это в новинку.

Открой любой учебник ТВиМС и внимательно посмотри определение и свойства АКФ.

Есть даже специальный учебник - Т.А.Агекян Теория вероятностей для астрономов и физиков.

Специально для них адаптирован. Обычный курс ТВ и МС они, видимо, понять не в состоянии.

 
Yuriy Asaulenko:

Есть даже специальный учебник - Т.А.Агекян Теория вероятностей для астрономов и физиков.

Специально для них адаптирован. Обычный курс ТВ и МС они, видимо, понять не в состоянии.

Юрий, если Вы не понимаете предмета астрономии и физики, то это не означает, что в этих науках обязаны присутствовать знакомые Вам отрасли. 

 
Особенно понравилось про "отрасли".

 
Рад, что понравилось 

для специалиста в области квантовой физики (если он действительно специалист, а не абы как, типа глав.спец.) знание основ ТВиМС является обязательным

 
- Мама, а кто был Карл Маркс?

- Экономист.

- Это как тетя Хая?

- Нет сынок, тетя Хая старший экономист.

