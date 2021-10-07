Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 360
... я как бы не самый слабый физик на планете Земля, но, честно - у меня ума не хватает решить эту задачу. Нужны союзники и помощники. Если их нет - все суета и бессмыслица. Не может человек в одиночку побороть рынок...
"я как бы не самый слабый физик на планете Земля" -- эх, пока сам себя не похвалишь... ведь так? Вот так ты себе адептов из не-физиков и набирал... и впаривал им всякую чушь, благо тебе поддакивали и слушали с открытым ртом... а один адепт дошёл даже до того, что здесь во всеуслышание стал тебя боготворить... ну а ты ни словом не возразил, дескать, меру надо знать... нет, тебе это было очень приятно, ты чувствовал себя на вершине, на вершине тщеславия...
А потом вдруг твои адепты узнали от тебя, что они балбесы. Но на самом то деле балбес ты, а не они. Ты в очередной раз, теперь с АКФ, демонстрируешь незнание основ. Тебя ("физика") можно воспринимать только как физическое лицо -- только в этом и есть из тебя "физик".
Подсказка тебе, "физик" :
.
Открой, "физик", учебники. И не лепи горбатого про Фейнмана, Колмогорова и т.д. Не примазывайся к ним.
Еще раз - я не собираюсь вступать в дискуссии, Олег. Мне не нужны ни друзья, ни враги. Я не за этим сюда пришел.
Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.
Откуда ты взял такую цитату с картинкой? Ссылку, плиз.
Вижу, для тебя это в новинку.
Открой любой учебник ТВиМС и внимательно посмотри определение и свойства АКФ.
Мне нужен Грааль и все - и я покину форум.
Это условие невыполнимо. И, следовательно, ты ещё очень долго будешь веселить публику, и радовать. И это правильно. Грааля по-быстрому не срубить. А благодаря этим поискам, будешь повышать свой образовательный уровень, что, в свою очередь, является обязательным условием продвижения к цели.
Есть даже специальный учебник - Т.А.Агекян Теория вероятностей для астрономов и физиков.
Специально для них адаптирован. Обычный курс ТВ и МС они, видимо, понять не в состоянии.
Юрий, если Вы не понимаете предмета астрономии и физики, то это не означает, что в этих науках обязаны присутствовать знакомые Вам отрасли.
Особенно понравилось про "отрасли".
Рад, что понравилось
для специалиста в области квантовой физики (если он действительно специалист, а не абы как, типа глав.спец.) знание основ ТВиМС является обязательным.
- Мама, а кто был Карл Маркс?
- Экономист.
- Это как тетя Хая?
- Нет сынок, тетя Хая старший экономист.