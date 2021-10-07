Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 462

Новый комментарий
[Удален]  
Renat Akhtyamov:

а ты попробуй

получится - поймешь в чем бонус

я такое делаю на любой паре минут за 15

и уже плюс

минус исключен

однако, это только пример и не есть стратегия, которая в 10-ки тысяч раз круче этого примера

а вы до сих пор индюки и графики рассматриваете.....

Какое такое ты делаешь на любой паре минут за 15, хорошо видно здесь :

 

 

.

Сигнал не будешь удалять?

Подождём ещё, во сколько дней растянутся твои "минут 15"  ;)))))))))))))))

Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy
Торговые сигналы для MetaTrader 5: Enjoy
  • www.mql5.com
Символ Сделки Sell Buy Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips Точечные графики распределения MFE и MAE Для каждой открытой позиции в течение ее жизни записываются значения максимальной прибыли ( MFE ) и максимального убытка ( MAE ). Эти показатели дополнительно характеризуют...
 
Олег avtomat:

Какое такое ты делаешь на любой паре минут за 15, хорошо видно здесь :

 

 

.

Сигнал не будешь удалять?

Подождём ещё, во сколько дней растянутся твои "минут 15"  ;)))))))))))))))

там индикаторная

я уже сказал. Граалю никто и никогда не увидит, даже если пойдет сливаться, все равно не покажу, как вытащить в плюс

[Удален]  
Vitaly Muzichenko:

Не по теме топика конечно, но всё-же


Простейший вопрос: Зачем локировать? Зачем создавать себе проблему, чтобы потом искать с неё выход?

да болтун это...

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

там индикаторная

я уже сказал. Граалю никто и никогда не увидит

иди уже отсюда, граалевед.

твой грааль в болтовне.

 
Олег avtomat:

иди уже отсюда, граалевед.

твой грааль в болтовне.

единственный пост только в этой ветке верный, в котором написано:

"вывод - цена управляема ????"

ха

и единственный в тему

;)

[Удален]  
Renat Akhtyamov:

единственный пост только в этой ветке верный, в котором написано:

"вывод - цена управляема ????"

ха

и единственный в тему

;)

Болтун, хватит гадить здесь.

В противном случае мне придётся обратиться за помощью к модераторам.

 
Олег avtomat:

Болтун, хватит гадить здесь.

В противном случае мне придётся обратиться за помощью к модераторам.

да ладно

больно надо

чо то я лишнего уже тут наболтал

харе на этом

мож сам допетришь, лет за 200

пока

;)

 
Renat Akhtyamov:

реал?

реал нет

демо?

демо - да. балуюсь.

Опять идешь к сливу? Я уже года полтора наблюдаю как ты почти каждый месяц публикуешь сигнал, при просадке его прячешь , видимо сливаешь, потом публикуешь новый. В чем прикол? 

Новая разновидность садомазо-лудомании?

 
Evgeny Belyaev:

Опять идешь к сливу? Я уже года полтора наблюдаю как ты почти каждый месяц публикуешь сигнал, при просадке его прячешь , видимо сливаешь, потом публикуешь новый. В чем прикол? 

Новая разновидность садомазо-лудомании?

и самый интересный пропустил, да?

тот, который сразу же отключили .......

тот, который я нечаянно вывесил вместо другого

внимательнее надо было следить, раз уж взялся за такое

ahahaha

 
Renat Akhtyamov:

и самый интересный пропустил, да?

тот, который сразу же отключили .......

тот, который я нечаянно вывесил вместо другого

внимательнее надо было следить, раз уж взялся за такое

ahahaha

Ну у тебя все нечаянно, слив по ошибке , в формуле ошибка, деление на ноль в знаменателе.

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Рынок -- управляемая динамическая система.

Олег avtomat, 2020.12.05 20:30

Какое такое ты делаешь на любой паре минут за 15, хорошо видно здесь :

 

 

.

Сигнал не будешь удалять?

Подождём ещё, во сколько дней растянутся твои "минут 15"  ;)))))))))))))))


Надо перепостить. Для лохов, как рена слился в очередной раз.Так где граалль? 

1...455456457458459460461462463464465466467468469...551
Новый комментарий