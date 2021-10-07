Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 462
а ты попробуй
получится - поймешь в чем бонус
я такое делаю на любой паре минут за 15
и уже плюс
минус исключен
однако, это только пример и не есть стратегия, которая в 10-ки тысяч раз круче этого примера
а вы до сих пор индюки и графики рассматриваете.....
Какое такое ты делаешь на любой паре минут за 15, хорошо видно здесь :
.
Сигнал не будешь удалять?
Подождём ещё, во сколько дней растянутся твои "минут 15" ;)))))))))))))))
там индикаторная
я уже сказал. Граалю никто и никогда не увидит, даже если пойдет сливаться, все равно не покажу, как вытащить в плюс
Не по теме топика конечно, но всё-же
Простейший вопрос: Зачем локировать? Зачем создавать себе проблему, чтобы потом искать с неё выход?
да болтун это...
там индикаторная
я уже сказал. Граалю никто и никогда не увидит
иди уже отсюда, граалевед.
твой грааль в болтовне.
иди уже отсюда, граалевед.
твой грааль в болтовне.
единственный пост только в этой ветке верный, в котором написано:
"вывод - цена управляема ????"
ха
и единственный в тему
;)
Болтун, хватит гадить здесь.
В противном случае мне придётся обратиться за помощью к модераторам.
да ладно
больно надо
чо то я лишнего уже тут наболтал
харе на этом
мож сам допетришь, лет за 200
пока
;)
реал?
реал нет
демо?
демо - да. балуюсь.
Опять идешь к сливу? Я уже года полтора наблюдаю как ты почти каждый месяц публикуешь сигнал, при просадке его прячешь , видимо сливаешь, потом публикуешь новый. В чем прикол?
Новая разновидность садомазо-лудомании?
и самый интересный пропустил, да?
тот, который сразу же отключили .......
тот, который я нечаянно вывесил вместо другого
внимательнее надо было следить, раз уж взялся за такое
ahahaha
Ну у тебя все нечаянно, слив по ошибке , в формуле ошибка, деление на ноль в знаменателе.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Рынок -- управляемая динамическая система.
Олег avtomat, 2020.12.05 20:30
Надо перепостить. Для лохов, как рена слился в очередной раз.Так где граалль?