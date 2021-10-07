Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 359
розовые очки быстро тускнеют
и пена сойдёт...
Сегодня меня поздравили бездепозитным бонусом
.
Спасибо. Мелочь, а приятно ;)
Поработаем с бонусом. Поехали.
.
С днем рождения! @Олег avtomat
Спасибо. И тебе не хворать.
.
Золото. Закрытие недели.
эксперимент с бонусом #3583 успешно стартовал.
Но надо было мне открывать центовый счёт под этот бонус. А я открыл долларовый счёт.
Поэтому, пока средства малы, я имею очень ограниченное пространство для манёвров.
.
К концу августа наберётся достаточное количество точек для проведения анализа, а пока этого нет. Но ничто не мешает использовать уже имеющиеся точки, с пониманием низкой достоверности результата (5-кратный рост к началу сентября).
Олег!
Еще раз призываю тебя отбросить обиды. Мне нужна твоя помощь. На форуме сплошь балбесы, а мне нужен Грааль любой ценой.
Вопрос:
Используешь ли ты в своих расчетах АКФ, по формуле:
т.е сумму произведений приращений для дискретного сигнала? Если нет, то - почему?
хм... во как... что ж ты своих адептов балбесами называешь? неужели надоело слушать глупость, льющуюся из их уст?
АКФ не использую. Почему? Потому что мне в ней нет надобности, и мой подход в ней не нуждается.
И не надо меня призывать... Мне просто неприятно общение с тобою, и ты сам неоднократно, в различных формах, этого добивался, и добился. Но я могу сделать над собою усилие и дать ответ на какой-то конкретный вопрос (а могу и проигнорировать), но разжёвывать "почему так, а не иначе" не хочу и не буду.
Вспомнилось...
Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно не мало,
Два важных правила запомни для начала:
Ты лучше голодай, чем что попало есть,
И лучше будь один, чем вместе с кем попало.
Омар Хайям.