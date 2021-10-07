Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 362

Новый комментарий
[Удален]  

Купер Дж., Макгиллем К. "Вероятностные методы анализа сигналов и систем"

стр. 180

 
Олег avtomat:

Нас же интересуют нестационарные процессы. (я подчеркнул)

(со стационарными всё ясно)

Спасибо.

Выходит, тау для нестационарных процессов может и должна быть переменной величиной...

Получается, что я прав, работая с потоками Эрланга... Только в них АКФ будет рассчитываться верно.

[Удален]  
Alexander_K2:

Спасибо.

Выходит, тау для нестационарных процессов может и должна быть переменной величиной...

Получается, что я прав, работая с потоками Эрланга... Только в них АКФ будет рассчитываться верно.

тау в любом случае переменная величина -- и для стационарных, и для нестационарных

эрланги здесь ни при чём.

тау - это интервал между измеряемыми значениями. Интервал изменяется - изменяется тау.

 
Олег avtomat:

тау в любом случае переменная величина -- и для стационарных, и для нестационарных

эрланги здесь ни при чём.

тау - это интервал между измеряемыми значениями. Интервал изменяется - изменяется тау.

Я понял, что при разных тау, в случае нестационарного процесса, получаем разные значения АКФ и задать, к примеру, тау=1 мин. и думать, что передо мной некая истинная АКФ было бы неправильно. Так?

Поэтому, думаю, когда тау меняется экспоненциально, как в потоках Эрланга, то уже этим значениям АКФ можно доверять...

Пардон, может и глупости говорю, но мне крайне необходим параметр, вычисляющий "память" процесса. Очень надеюсь на АКФ...

[Удален]  
Alexander_K2:

1) Я понял, что при разных тау, в случае нестационарного процесса, получаем разные значения АКФ и задать, к примеру, тау=1 мин. и думать, что передо мной некая истинная АКФ было бы неправильно. Так?

2) Поэтому, думаю, когда тау меняется экспоненциально, как в потоках Эрланга, то уже этим значениям АКФ можно доверять...

3) Пардон, может и глупости говорю, но мне крайне необходим параметр, вычисляющий "память" процесса. Очень надеюсь на АКФ...

1) Так. 

2) Это чушь.

3) да, глупости... Ты так и не понял, что такое АКФ. В любом случае, АКФ -- это не "параметр, вычисляющий "память" процесса".


 

.

[Удален]  

Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.

Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.

И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.

Это может потянуть на цикл статей.

Однако, сомневаюсь...
 
Олег avtomat:

Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.

Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.

И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.

Это может потянуть на цикл статей.

Однако, сомневаюсь...

Почему бы и нет? За статьи тут, говорят, неплохие деньги платят - не все же время бесплатную ветку вести. ИМХО.

 

Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:

1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?

2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?

Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.

P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...

 
Олег avtomat:

Судя по высказываниям на форуме об АКФ, прихожу к выводу, что для многих степень понимания АКФ, мягко говоря, близка к нулю.

Видимо, не мешало бы разобрать АКФ по косточкам, разложить её по полочкам. Чтобы было понятно, что за чем цепляется, и куда ведёт.

И более широко, охватить корреляционный анализ. А далее и спектральный анализ.

Это может потянуть на цикл статей.

Однако, сомневаюсь...

Имхо, смысла не имеет.

Им надо просто учебник почитать. Уже все изложено до вас. И хорошо изложено. Все доступно. Вопрос только желания.

[Удален]  
Yuriy Asaulenko:

Имхо, смысла не имеет.

Им надо просто учебник почитать. Уже все изложено до вас. И хорошо изложено. Все доступно. Вопрос только желания.

Тоже склоняюсь к мысли, что смысла нет.

Так то оно так... Но вот тебе пример полного непонимания, с вопросами, непосредственные ответы на которые (типа да\нет либо развёрнутые и с аргументацией) в учебнике не найдёшь :

Alexander_K2:

Меня лично интересуют два вопроса по АКФ:

1. можно ли на каждом расчетном шаге, в скользящем окне, менять сдвиг тау по экспоненциальному закону?

2. при увеличении тау будет ли уменьшаться корреляция?

Если в статьях будут аргументированно, без свойственных нам с тобой эмоций, даны ответы, я был бы весьма признателен.

P.S. Все мои посты - это ни в коем случае не лесть и т.п., Олег. Мне сейчас, пред лицом такого серьезного противника как рынок, действительно нужна помощь. Ну, не могу я в одиночку объять необъятное - а добровольных помощников здесь нет, да и не было никогда, судя по всему...

ну что тут скажешь...

1. можно, но это совершенно бессмысленно

2. может и уменьшаться, и увеличиваться -- это зависит от исследуемого процесса (тобишь ВР)

1...355356357358359360361362363364365366367368369...551
Новый комментарий