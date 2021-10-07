Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 358

Martin Cheguevara:


ты лжец и лицемер.

 
Martin Cheguevara:

А так вы хороший человек..каких бы глу**стей вы б не наговорили)

Просто считаете себя умнее всех. Это нормально, для человека с уровнем интеллекта выше среднего, но неизбежно терпящего крах в таком деле как спекуляция ... так что не воспринимайте

близко к сердцу... 

Таких как вы рынок  неизбежно "наказывает" лосями и маржин-коллами...к сожалению...

БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!

Читаю ваши посты и вспоминаются только.

 
Олег avtomat:

ты лжец и лицемер.

Ну и где результат торговли??? Где он?? 

Рынок -- управляемая динамическая система так вы говорите??

Ну и где эта управляемость??  В семилетних бесполезных скитаниях??

И кто из нас лиц*мер??))

Не говорите ерунду пока не докажете обратного.

А ДОКАЗАТЬ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ как ни крути))

Я все это пишу чтобы другие вам не верили. И не тратили годы на непонятно что.

А потом тут на форуме куча се**тантов скидывающих видео больных на голову псевдоматематиков.


Martin Cheguevara:


В общем, с тобой всё мне понятно,  https://www.mql5.com/ru/forum/270743/page9

И разговаривать мне с тобой не о чем.

Не захламляй здесь пространство. Иди своей дорогой.

Золото. Закрытие недели.

 
Олег avtomat:

В общем, с тобой всё мне понятно,  https://www.mql5.com/ru/forum/270743/page9

И разговаривать мне с тобой не о чем.

Не захламляй здесь пространство. Иди своей дорогой.

Ну вот это все на что способен Твой семилетний опыт. Что и требовалось доказать. 

Martin Cheguevara:

Ну вот это все на что способен Твой семилетний опыт. Что и требовалось доказать. 

иди уже отсюда, "доказыватель"... делом займись.

Золото. Открытие недели.

то же самое золото на открытии недели

А здесь дифференциальные игры. Но до ума пока ещё не довёл. Задача -- замкнуть в кольцо -- пока не решена.

 
Олег avtomat:
Посмотрим, как долго будут здесь "сиять" эти новоявленные...  ммм... "звёзды".
розовые очки быстро тускнеют
