Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 358
ты лжец и лицемер.
А так вы хороший человек..каких бы глу**стей вы б не наговорили)
Просто считаете себя умнее всех. Это нормально, для человека с уровнем интеллекта выше среднего, но неизбежно терпящего крах в таком деле как спекуляция ... так что не воспринимайте
близко к сердцу...
Таких как вы рынок неизбежно "наказывает" лосями и маржин-коллами...к сожалению...
БУДЬТЕ БЛАГОРАЗУМНЫ!
Читаю ваши посты и вспоминаются только.
Ну и где результат торговли??? Где он??
Рынок -- управляемая динамическая система так вы говорите??
Ну и где эта управляемость?? В семилетних бесполезных скитаниях??
И кто из нас лиц*мер??))
Не говорите ерунду пока не докажете обратного.
А ДОКАЗАТЬ ВЫ НЕ СПОСОБНЫ как ни крути))
Я все это пишу чтобы другие вам не верили. И не тратили годы на непонятно что.
А потом тут на форуме куча се**тантов скидывающих видео больных на голову псевдоматематиков.
В общем, с тобой всё мне понятно, https://www.mql5.com/ru/forum/270743/page9
И разговаривать мне с тобой не о чем.
Не захламляй здесь пространство. Иди своей дорогой.
.
Золото. Закрытие недели.
Ну вот это все на что способен Твой семилетний опыт. Что и требовалось доказать.
иди уже отсюда, "доказыватель"... делом займись.
.
Золото. Открытие недели.
.
то же самое золото на открытии недели
А здесь дифференциальные игры. Но до ума пока ещё не довёл. Задача -- замкнуть в кольцо -- пока не решена.
Посмотрим, как долго будут здесь "сиять" эти новоявленные... ммм... "звёзды".