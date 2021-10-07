Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 460

Олег avtomat:

Представлять себе можно всё что угодно.  Однако, здесь имеется ввиду не мысленное воображение, а зависящая от времени функция.

То есть не одномерная f(x) , а двумерная f(x,t) намного более сложная.

Тебе известна эта зависимость? Конечно же, НЕТ.

Могу сказать только одно - неудачи анализа временных графиков финансовых рынков применительно к вам, совершенно справедливы.

Ничего удивительного.

CHINGIZ MUSTAFAEV:

В этой душещипательной тираде слышны нотки детской обиды...  

Но интересно, какие мыслительные зигзаги привели тебя к такому умозаключению?

 
Олег avtomat:

Мне обидно, что такой светлый ум как ваш, пропадает зря.

Очень надеюсь, что финансовые рынки не являлись и не являются вашей основной деятельностью.

CHINGIZ MUSTAFAEV:

В этом мире ничего зря не происходит.

Конечно ;)

Пример, хорошо поясняющий существо дела :

 

 

.

 

Олег, пока ты будешь продолжать следить за ценой, конкурсы не победить.

Для начала нужно добиться того, чтобы гарантированно не только не слить, но и ни цента не отдать.

А это целая стратегия, в сотни и даже скорее всего в тысячи раз интереснее и сложнее, чем просто с ориентироваться по входу в рынок.

Renat Akhtyamov:

Предлагаешь следить за звёздами?

 
Maxim Dmitrievsky:
Это лестница на Олимп? Осталось пройти этот квест. Только лестница повёрнута ступенями к наблюдателю. Это означает, что карабкающийся будет норовить соскользнуть вниз со ступеней, а наблюдатель громко смеяться. Я бы переделал.

самое точное определение, начинаю забывать уже.

 
Олег avtomat:

за Эквити, оно кушает и отражает цену
Renat Akhtyamov:
Эквити отражает цену только при наличии одного открытого ордера. 

Если открытых ордеров нет, то эквити равно балансу, и никакого отражения цены эквити не даёт.

Если открыто много ордеров разных объёмов по нескольким инструментам, то эквити никакой информации о ценах различных инструментов не даёт.


Следить за эквити для того, чтобы увидеть цену -- экая чушь, это как надевать штаны через голову.

 

В общем так, советы свои ты давай где-нибудь в другом месте.

