Рынок -- управляемая динамическая система. - страница 460
Представлять себе можно всё что угодно. Однако, здесь имеется ввиду не мысленное воображение, а зависящая от времени функция.
То есть не одномерная f(x) , а двумерная f(x,t) намного более сложная.
Тебе известна эта зависимость? Конечно же, НЕТ.
Могу сказать только одно - неудачи анализа временных графиков финансовых рынков применительно к вам, совершенно справедливы.
Ничего удивительного.
В этой душещипательной тираде слышны нотки детской обиды...
Но интересно, какие мыслительные зигзаги привели тебя к такому умозаключению?
Мне обидно, что такой светлый ум как ваш, пропадает зря.
Очень надеюсь, что финансовые рынки не являлись и не являются вашей основной деятельностью.
В этом мире ничего зря не происходит.
Конечно ;)
Пример, хорошо поясняющий существо дела :
.
Олег, пока ты будешь продолжать следить за ценой, конкурсы не победить.
Для начала нужно добиться того, чтобы гарантированно не только не слить, но и ни цента не отдать.
А это целая стратегия, в сотни и даже скорее всего в тысячи раз интереснее и сложнее, чем просто с ориентироваться по входу в рынок.
Предлагаешь следить за звёздами?
Это лестница на Олимп? Осталось пройти этот квест. Только лестница повёрнута ступенями к наблюдателю. Это означает, что карабкающийся будет норовить соскользнуть вниз со ступеней, а наблюдатель громко смеяться. Я бы переделал.
самое точное определение, начинаю забывать уже.
за Эквити, оно кушает и отражает цену
Эквити отражает цену только при наличии одного открытого ордера.
Если открытых ордеров нет, то эквити равно балансу, и никакого отражения цены эквити не даёт.
Если открыто много ордеров разных объёмов по нескольким инструментам, то эквити никакой информации о ценах различных инструментов не даёт.
Следить за эквити для того, чтобы увидеть цену -- экая чушь, это как надевать штаны через голову.
В общем так, советы свои ты давай где-нибудь в другом месте.