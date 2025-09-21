Побереги внука, не делай из него индикатор, пусть растет

Кольцо - страница 64
Ага, сразу жму на кнопку, чтобы сообщить санитарам скорой психиатрической помощи, что сбежавший пациент только что появился на форуме MQL.)
))). Да нет, конечно, это я в шутку. А, если серьёзно,- индикатор то берёт информацию не с этого графика, на котором висит, что и позволяет ему зачастую заранее предсказывать предстоящий разворот. Но не каждый капиталист способен это понять.)
Не следует недооценивать капиталистов. 😉 Но если индикатор берет данные со связанных активов - то это тлен беспросветный - и лучше сразу на завод идите. Не каждый социалист это способен понять. 😊
Настаивать не буду, время покажет. Для этого и тестирую индикатор на демо. А пока за сегодня 3 сделки по 3 парам.
Времени затратил совсем немного, т.к. только открыл позиции, а закрытие сделал советник по виртуальному тралу. Поэтому следить не требовалось, занимался своими делами.
Настаивать не буду, время покажет. Для этого и тестирую индикатор на демо. А пока за сегодня 3 сделки по 3 парам.
Им в такое чтобы поверить, нужно сначала слушать научиться, а не флудерастить.
Правильно говоришь. Вот многие над тобой насмехаются, а я всегда внимательно читал твои посты, думал и старался понять скрытый смысл. Понятное дело, большинство то любят позубоскалить, думать - это же напрягать мозги надо. Мне нравится, что ты спокойно относишься к насмешкам и не помнишь зла.
Честно, я бы рад , что-то обсудить серьезно, но нечего. Какие-то бессвязные мысли, тайны. Или наоборот, всё напоказ, Виват ПНБ. СуперЛига победит. Что обсуждать -то?
10000$/1 лот.
Как раз таки ПНБ возможно и не плохая идея, однако рукоплесканием не занимался, а наоборот, пытался донести автору, что это пока только на уровне пилотной идеи и требует очень серьезной доработки.