khorosh #:

Ага, сразу жму на кнопку, чтобы сообщить санитарам скорой психиатрической помощи, что сбежавший пациент только что появился на форуме MQL.)

Побереги внука, не делай из него индикатор, пусть растет
 
khorosh #:

))). Да нет, конечно, это я в шутку. А, если серьёзно,- индикатор то берёт информацию не с этого графика, на котором висит, что и позволяет ему зачастую заранее предсказывать предстоящий разворот. Но не каждый капиталист способен это понять.)

Не следует недооценивать капиталистов. 😉  Но если индикатор берет данные со связанных активов - то это тлен беспросветный - и лучше сразу на завод идите. Не каждый социалист это способен понять. 😊

 
transcendreamer #:

Настаивать не буду, время покажет. Для этого и тестирую индикатор на демо. А пока за сегодня 3 сделки по 3 парам.

Времени затратил совсем немного, т.к. только открыл позиции, а закрытие сделал советник по виртуальному тралу. Поэтому следить не требовалось, занимался своими делами.

 
khorosh #:

Им в такое чтобы поверить, нужно сначала слушать научиться, а не флудерастить.
У меня на автомате уже. 
 
Renat Akhtyamov #:
Им в такое чтобы поверить, нужно сначала слушать научиться, а не флудерастить.

Правильно говоришь. Вот многие над тобой насмехаются, а я всегда внимательно читал твои посты, думал и старался понять скрытый смысл. Понятное дело, большинство то любят позубоскалить, думать - это же напрягать мозги надо. Мне нравится, что ты спокойно относишься к насмешкам и не помнишь зла.

khorosh #:

Честно, я бы рад , что-то обсудить серьезно, но нечего. Какие-то бессвязные мысли, тайны. Или наоборот, всё напоказ, Виват ПНБ. СуперЛига победит. Что обсуждать -то?
 
khorosh #:

Настаивать не буду, время покажет. Для этого и тестирую индикатор на демо. А пока за сегодня 3 сделки по 3 парам.


А какой депозит? Каким объемом сделки совершены?
 
Vladimir Baskakov #:
Честно, я бы рад , что-то обсудить серьезно, но нечего. Какие-то бессвязные мысли, тайны. Или наоборот, всё напоказ, Виват ПНБ. СуперЛига победит. Что обсуждать -то?
Как раз таки ПНБ возможно и не плохая идея, однако рукоплесканием не занимался, а наоборот, пытался донести автору, что это пока только на уровне пилотной идеи и требует очень серьезной доработки.
 
Sergey Gridnev #:

А какой депозит? Каким объемом сделки совершены?

10000$/1 лот.

Renat Akhtyamov #:
Как раз таки ПНБ возможно и не плохая идея, однако рукоплесканием не занимался, а наоборот, пытался донести автору, что это пока только на уровне пилотной идеи и требует очень серьезной доработки.
Как и Жоре ,Юсуфу надо освоить тестер. Да трудно, нелегко ,но надо
