На Н1(еврофунт) всё никак сигнал на юг не может сформироваться. Две маши сплелись в объятьях и расстаться не могут.)


И не зря, цена сделала ещё один рывок на север, разворот пока откладывается.
 
USDEUR / USDCHF

---

Можно искать входы по EURCHF

 
в смысле искать?

а индюки на что?

 
Привет, 
Если можно поподробнее, что и как торгуется? 
 
на мясо :)

Итак, пока еврофунт ничего не говорит, можно попробовать в лонг CADJPY, смысл тот-же


 
Привет, 
Если можно поподробнее, что и как торгуется? 

Начнём с того, что будет называть вещи своими именами :)

Кольцо - некий баланс между покупкой и продажей, когда при любой силе движения баланс меняется в размере спреда.

Вырезка с форума:

И делаем для них балансировку по "buy" и "sell" с такими предпосылками:
1) USD и JPY,   EUR и GBP,  AUD и CAD - считаем близкими по корреляции. И соответственно если, например евро продали к доллару, то фунт к доллару надо купить и т.д.
2) Каждая валюта участвует в 6 парах - соответственно в 3 из них она продается, в 3 других - покупается.
3) Франк становится своего рода "замыкающим громоотводом" - образует замкнутый микро-цикл в каждой двойке валют из п.1.

BUYAUDCAD SELLAUDCHF SELLAUDJPY BUYAUDUSD BUYCADCHF BUYCADJPY BUYCHFJPY SELLEURAUD BUYEURCAD SELLEURCHF BUYEURGBP BUYEURJPY SELLEURUSD BUYGBPAUD SELLGBPCAD BUYGBPCHF SELLGBPJPY BUYGBPUSD BUYUSDCAD BUYUSDCHF SELLUSDJPY
В итоге - вот такой набор (если еще размеры лотов взвесить по относительной стоимости валют - в идеале) действительно всегда будет в сумме около равновесной точки, равной -Сумма спредов.

 

Сейчас от темы отошли и обсуждаем другой вид торговли, а именно ... (не могу придумать название)

Видать, нужно другую тему создать, ближе к этому виду торговли.

 
Он хочет вам сказать, что вероятность убыточной серии сделок меньше, чем одной сделки, поэтому одинаковый процент риска лучше вложить в несколько сделок чем в одну, т.е. лучше десять лотов по 0,10 чем один в 1,00 лота.

Я так понял.

 
Итого, +20пп


 
Дык это только может новички не знают, да и то, если мозги есть, то самостоятельно в состоянии это понять. А Ренат торгует одну пару потому, что занят доводкой индикатора и эксперта по новой стратегии и торговать множество пар ему некогда. 

