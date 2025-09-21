Кольцо - страница 69
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
такой индикатор не подойдет?)))
Тут когда то блуждал АК, в ветке от теории к практике. Он большинство называл страждующими. И с тобой и с ним согласен. То есть. Флудерастам и вникнуть не дано и завод лучше не покидать.
Поэтому возвращайся на завод как можно скорее 😉
Тут когда то блуждал АК, в ветке от теории к практике. Он большинство называл страждующими.
АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего.
У него всегда получалось писать доходчиво, интересно и с юмором и главное понятно.
У него всегда получалось писать доходчиво, интересно и с юмором и главное понятно.
АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего.
У него всегда получалось писать доходчиво, интересно и с юмором и главное понятно.
Потому что давно уже слился.
Ему с самого начала объяснили, что все возвратные модели будут сливаться в 0 во время тренда, но он же не поверил - несколько лет потратил на азбучные истины.
Потому что давно уже слился.
Ему с самого начала объяснили, что все возвратные модели будут сливаться в 0 во время тренда, но он же не поверил - несколько лет потратил на азбучные истины.
Не важно, читать его было интересно.
Другие же не предложили ничего, не одной темы которая бы захватывала.
АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего.
У него всегда получалось писать доходчиво, интересно и с юмором и главное понятно.
Он шахматами увлёкся, после того как с треском проиграл мне две партии. Видимо это его разозлило, захотел подучиться. Теперь на шахматном сайте обитает.
Он шахматами увлёкся, после того как с треском проиграл мне две партии. Видимо это его разозлило, захотел подучиться. Теперь на шахматном сайте обитает.
А я подсел на Го, хорошо на мозг действует
Го? Что это?
Владимир крутЪ :-)