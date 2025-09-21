Кольцо - страница 69

darirunu1 #:

такой индикатор не подойдет?)))

Конечно. 
По крайней мере что то заметить для начала и по тихонечку развивать,, если понравится.
 
Renat Akhtyamov #:
Тут когда то блуждал АК, в ветке  от теории к практике. Он большинство называл страждующими. И с тобой и с ним согласен. То есть. Флудерастам и вникнуть не дано и завод лучше не покидать.

Поэтому возвращайся на завод как можно скорее 😉

 
Renat Akhtyamov #:
АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего. 

У него всегда получалось писать доходчиво, интересно и с юмором и главное понятно.

 
Evgeniy Chumakov #:

Правда, абсолютную ерунду)
 
Evgeniy Chumakov #:


АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего. 

Потому что давно уже слился.

Ему с самого начала объяснили, что все возвратные модели будут сливаться в 0 во время тренда, но он же не поверил - несколько лет потратил на азбучные истины.

 
Dmytryi Nazarchuk #:

Потому что давно уже слился.

Ему с самого начала объяснили, что все возвратные модели будут сливаться в 0 во время тренда, но он же не поверил - несколько лет потратил на азбучные истины.


Не важно, читать его было интересно.

Другие же не предложили ничего, не одной темы которая бы захватывала.

 
Evgeniy Chumakov #:


АК (вместе со своей тенью и котом) - интересный персонаж, мне всегда было интересно читать его темы, сейчас он и на смарте что-то не пишет ничего. 

Он шахматами увлёкся, после того как с треском проиграл мне две партии. Видимо это его разозлило, захотел подучиться. Теперь на шахматном сайте обитает.

khorosh #:

Он шахматами увлёкся, после того как с треском проиграл мне две партии. Видимо это его разозлило, захотел подучиться. Теперь на шахматном сайте обитает.

А я подсел на Го, хорошо на мозг действует
 
Vladimir Baskakov #:
А я подсел на Го, хорошо на мозг действует
Го? Что это?
 
Renat Akhtyamov #:
Го? Что это?

Владимир крутЪ :-)

