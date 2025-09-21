Кольцо - страница 62
Пока чисто поржать - Андрюхи, возможно, тут уж и нет вовсе - давно не было:
https://www.mql5.com/ru/forum/125734#comment_3270154, к вопросу о " Кольце сразу после открытия "
Есть мнение, что ОНО однозначно - сужается! БУ-ГА-ГА! :-)
У лжепророков-хвастунов кольцо уже давно порвано 😁 но продолжают заливать басни чтобы было не так обидно 😊
Ох уж эти орнитологи, опасные люди! Окольцуют всё, что нельзя и всё, что не нужно.
вы чо пачками начали по веткам бродить и флудерастить?
Да все по теме, надо только углубиться...
А индикатор показывает что-то такое чего нет на графике цены?
По чистому графику только профессионалы могут торговать. А по индикатору я могу и внука посадить торговать.)
khorosh хай! Сам щас сеть (сеточная торговля) на бинансе подключаю... Смотрю в общем, там эта ф-ия в виде бота встроена в платформу, откатная сеть по сути...
Поделюсь в ЛК - в общем.
Внук в качестве робота по индикатору?
Привет, Роман. Пока для меня не актуально. А ты уж не в штаты ли собрался, научился уже хай говорить.)