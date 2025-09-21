Кольцо - страница 62

[Удален]  
Ох уж эти орнитологи, опасные люди! Окольцуют всё, что нельзя и всё, что не нужно.
 
Roman Shiredchenko #:

Пока чисто поржать - Андрюхи, возможно, тут уж и нет вовсе - давно не было:

https://www.mql5.com/ru/forum/125734#comment_3270154, к вопросу о " Кольце сразу после открытия "

Есть мнение, что ОНО однозначно - сужается! БУ-ГА-ГА! :-)

У лжепророков-хвастунов кольцо уже давно порвано 😁 но продолжают заливать басни чтобы было не так обидно 😊

 
вы чо пачками начали по веткам бродить и флудерастить?
 
:-)
 
Да все по теме, надо только углубиться...

 
По чистому графику только профессионалы могут торговать. А по индикатору я могу и внука посадить торговать.)

 
khorosh хай! Сам щас сеть (сеточная торговля) на бинансе подключаю... Смотрю в общем, там эта ф-ия в виде бота встроена в  платформу, откатная сеть по сути...

Поделюсь в ЛК - в общем.

Внук в качестве робота по индикатору?

 
Поделюсь в ЛК - в общем.

Привет, Роман. Пока для меня не актуально. А ты уж не в штаты ли собрался, научился уже хай говорить.)

