khorosh #:

Разрешать будешь, когда модератором станешь, А пока катись ка ты колбаской по Малой Спасской.)

Не обращай внимания. Они все тусуются в другой теме. На профиль обращай внимание...
Меня не больно то интересует, поняли они вопрос или нет. Я заканчиваю обсуждение. Все работает и этого достаточно.
 

Замечательно поговорили.

Поругались, прокляли друг друга...

Дешёвый хвастунишка-лжепророк снова натужно сделал вид что у него якобы что-то работает и пошел лить слёзы в свою конуру...

Я доволен перформансом...

🤣

 
Ты бы хоть скрин показал, как доработанный индикатор показывает.

 
да, так себе

1100% за 14 дней....

подслил чуток, когда на реале автомат шаманил (с 16-ой по 20-ю сделки)

так что стейт не очень красивый

Одной сделкой, что бы тут Виталий не звиздел....
 
Если закинешь на депозит побольше денег, то разоришь ДЦ.)

 
Можешь в личку скинуть по какой цене сегодня в последней сделке зашёл?

 
Напиши что нибудь в личку, что то не получается тебе написать
 
Написал. Получил?

 

такой индикатор не подойдет?)))

 
Тут когда то блуждал АК, в ветке  от теории к практике. Он большинство называл страждующими. И с тобой и с ним согласен. То есть. Флудерастам и вникнуть не дано и завод лучше не покидать.
