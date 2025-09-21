Кольцо - страница 68
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Разрешать будешь, когда модератором станешь, А пока катись ка ты колбаской по Малой Спасской.)
Замечательно поговорили.
Поругались, прокляли друг друга...
Дешёвый хвастунишка-лжепророк снова натужно сделал вид что у него якобы что-то работает и пошел лить слёзы в свою конуру...
Я доволен перформансом...
🤣
Не обращай внимания. Они все тусуются в другой теме. На профиль обращай внимание...
Ты бы хоть скрин показал, как доработанный индикатор показывает.
Ты бы хоть скрин показал, как доработанный индикатор показывает.
1100% за 14 дней....
подслил чуток, когда на реале автомат шаманил (с 16-ой по 20-ю сделки)
так что стейт не очень красивыйОдной сделкой, что бы тут Виталий не звиздел....
да, так себе
1100% за 14 дней....
подслил чуток, когда на реале автомат шаманил (с 16-ой по 20-ю сделки)
так что стейт не очень красивыйОдной сделкой, что бы тут Виталий не звиздел....
Если закинешь на депозит побольше денег, то разоришь ДЦ.)
Можешь в личку скинуть по какой цене сегодня в последней сделке зашёл?
Можешь в личку скинуть по какой цене сегодня в последней сделке зашёл?
Напиши что нибудь в личку, что то не получается тебе написать
Написал. Получил?
такой индикатор не подойдет?)))
Замечательно поговорили.
Поругались, прокляли друг друга...
Дешёвый хвастунишка-лжепророк снова натужно сделал вид что у него якобы что-то работает и пошел лить слёзы в свою конуру...
Я доволен перформансом...
🤣