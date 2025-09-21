Кольцо - страница 59
Шорт по паре
Пока проверить не могу. На все кроссы сделаю позже. Могу на текущий момент свериться по евро фунту только
Можно NZDJPY в лонг
---
Тоже самое, но через AUD
Можно NZDJPY в лонг
Знаешь в чем прикол?
Потому, что это работает с конца 2015 года.
Система торговли модифицировалась постоянно, и сейчас на все 100% убедился, что нужно торговать портфель с 3-5 пар, ну или синтетик с 2-х пар, но никак ни 1 пару - форс-мажор никто не отменял и не отменит.
Ну раз такие мысли, значит пока не готово.
Как говорит мой брат: Таня - это диагноз (подставить своё имя)
Спрогнозировать - вот ключевая фраза, но как будет дальше - неизвестно.
Несколько раз писал, но напишу ещё: Можно угадать/спрогнозировать 50 раз к ряду, но все счета сливаются ровно одним неудачным входом.
Торговля одной парой - провал при любых условиях всегда!
Через недельку продолжим.
Через недельку по этой системе у меня и бабушка продержится. Это не показатель.