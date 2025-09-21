Кольцо - страница 59

Новый комментарий
 
Vitaly Muzichenko #:

Шорт по паре

Пока проверить не могу.  На все кроссы сделаю позже. Могу на текущий момент свериться по евро фунту только
Хочу добавить, что можно не только смело торговаться единственным ордером, но и еще уменьшить возможную просаду.
 
Renat Akhtyamov #:
Пока проверить не могу.  На все кроссы сделаю позже. Могу на текущий момент свериться по евро фунту только

Можно NZDJPY в лонг

---

Тоже самое, но через AUD


 
Vitaly Muzichenko #:

Можно NZDJPY в лонг


Знаешь  в чем прикол? 
Я как то сравнивал несколько формул наложения валютных пар. И такое как у тебя в том числе. Как думаешь, что получилось?
А получились разные сигналы по одним и тем же кроссам.,......
Почему ты уверен, что у тебя верно?
 
Renat Akhtyamov #:
Знаешь  в чем прикол? 
Я как то сравнивал несколько формул наложения валютных пар. И такое как у тебя в том числе. Как думаешь, что получилось?
А получились разные сигналы по одним и тем же кроссам.,......
Почему ты уверен, что у тебя верно?

Потому, что это работает с конца 2015 года.

 

Система торговли модифицировалась постоянно, и сейчас на все 100% убедился, что нужно торговать портфель с 3-5 пар, ну или синтетик с 2-х пар, но никак ни 1 пару - форс-мажор никто не отменял и не отменит.

 
Vitaly Muzichenko #:

Система торговли модифицировалась постоянно, и сейчас на все 100% убедился, что нужно торговать портфель с 3-5 пар, ну или синтетик с 2-х пар, но никак ни 1 пару - форс-мажор никто не отменял и не отменит.

Ну раз такие мысли, значит пока не готово.
То что получилось таки сегодня у меня, я даже показывать боюсь. Фоос мажор исключен.
Можно в принципе спрогнозить любую пару, не обязательно кросс.
 
Renat Akhtyamov #:
Ну раз такие мысли, значит пока не готово.

Как говорит мой брат: Таня - это диагноз (подставить своё имя)

 
Vitaly Muzichenko #:

Как говорит мой брат: Таня - это диагноз (подставить своё имя)

Через недельку продолжим.
Я даже прекращаю подсказки. Это совершенно новый подход. Сам не ожидал. Пока в шоке.
 
Renat Akhtyamov #:
Ну раз такие мысли, значит пока не готово.
То что получилось таки сегодня у меня, я даже показывать боюсь. Фоос мажор исключен.
Можно в принципе спрогнозить любую пару, не обязательно кросс.

Спрогнозировать - вот ключевая фраза, но как будет дальше - неизвестно.

Несколько раз писал, но напишу ещё: Можно угадать/спрогнозировать 50 раз к ряду, но все счета сливаются ровно одним неудачным входом.

Торговля одной парой - провал при любых условиях всегда!

 
Renat Akhtyamov #:
Через недельку продолжим.

Через недельку по этой системе у меня и бабушка продержится. Это не показатель.

1...525354555657585960616263646566...72
Новый комментарий