Кольцо - страница 61
А в чем смысл смотреть 2 графика если можно смотреть их кросс?
Можно не смотреть, если есть хороший индикатор.
хорош, понимаешь в чем дело
народ тупо не вкурил пока о чем речь
трудно для понимания им
свойство форекса такое
сегодня расскажешь, через несколько лет возможно что и дойдет
Ну, если бы все всё понимали, тяжко было бы торговать, против таких умных.)
Это на демо что-ли торговать тяжело?
Это новая для меня стратегия, поэтому да, пока на демо. А вы что считаете, что если торговать на демо, то нет никаких проблем для получения прибыли при приемлемой просадке? Думаю, что демо счетов слито гораздо больше, чем на реале. Поэтому считать, что на демо торговать легче, неправильно, Легче только психологически. А вот стабильно получать прибыль с хорошим фактором восстановления одинаково трудно, как на демо, так и на реале.
Очередные +10пп
Правильно составленный портфель не даст большой прибыли, но также и не даст большой просадки.
А это классика, которая не подводит
Торговля синтетиком
Трейд закрыт более +10пп
При открытии не сменил лот, получилось по 2 позиции на каждой паре
А индикатор показывает что-то такое чего нет на графике цены?
Пока чисто поржать - Андрюхи, возможно, тут уж и нет вовсе - давно не было:
https://www.mql5.com/ru/forum/125734#comment_3270154, к вопросу о " Кольце сразу после открытия "
Есть мнение, что ОНО однозначно - сужается! БУ-ГА-ГА! :-)
Дальнейшее обсуждение не имеет смысла - не с кем обсуждать, пустая трата времени