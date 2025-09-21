Кольцо - страница 60
Через недельку по этой системе у меня и бабушка продержится. Это не показатель.
Через недельку возьму лексус ;)
Этот?
Можно NZDJPY в лонг
Тоже самое, но через AUD
+14пп
А в чем смысл смотреть 2 графика если можно смотреть их кросс?
Этот?
Ахаха, точно... 🤣
Сигнал по EURCHF
Закрыл, сигнал себя исчерпал
А в чем смысл смотреть 2 графика если можно смотреть их кросс?
Я так ещё не научился
Потому, что это работает с конца 2015 года.
помню, помню...
у тебя был сигнал по этой системе
и как раз слился, но уже после 15-го
Сигнала по этой системе не было.
Все сигналы что были, были с алгоритмической торговлей, и было их 2 настоящих, остальные тестовые.
Закрыл, сигнал себя исчерпал
сделал универсальную, на любой треугольник, бомбу, так скажем ;)
кстати, зря ты закрыл, минимум 39 4-х значных пунктов еще взять можно, с текущего момента
т.е.
EURCHF - sell до 1.0543
EURGBP - sell до 0.8448
остальные 19 расписывать прогнозы и цели не буду
для начала сверим часы по двум