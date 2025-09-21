Кольцо - страница 60

Vitaly Muzichenko #:

Через недельку по этой системе у меня и бабушка продержится. Это не показатель.

Через недельку возьму лексус ;)
 
Renat Akhtyamov #:
Через недельку возьму лексус ;)

Этот?

 
Vitaly Muzichenko #:

Можно NZDJPY в лонг

Тоже самое, но через AUD


+14пп


 
А в чем смысл смотреть 2 графика если можно смотреть их кросс?

 
Vitaly Muzichenko #:

Этот?

Ахаха, точно...  🤣

 
Vitaly Muzichenko #:

Сигнал по EURCHF

Закрыл, сигнал себя исчерпал


 
transcendreamer #:

А в чем смысл смотреть 2 графика если можно смотреть их кросс?

Я так ещё не научился

 
Vitaly Muzichenko #:

Потому, что это работает с конца 2015 года.

помню, помню...

у тебя был сигнал по этой системе

и как раз слился, но уже после 15-го

 
Сигнала по этой системе не было.

Все сигналы что были, были с алгоритмической торговлей, и было их 2 настоящих, остальные тестовые.

 
сделал универсальную, на любой треугольник, бомбу, так скажем ;)

кстати, зря ты закрыл, минимум 39 4-х значных пунктов еще взять можно, с текущего момента

т.е.

EURCHF - sell до 1.0543

EURGBP - sell до 0.8448

остальные 19 расписывать прогнозы и цели не буду

для начала сверим часы по двум

