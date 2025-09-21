Кольцо - страница 29
Всю ветку не читал, но, может, пригодится.
"Индикаторы основаны на идеи выявления дисбаланса пяти валют." (с) Семен Семеныч
Где взял не помню. Семен Семеныч на Ониксе. Описалово в архиве.
Удачи в исследованиях.
"выявление дисбаланса" есть уже попытка предугадать направление - я от этого ушел
но все равно спасибо
фух, еле дочитал, чтоб в теме быть :)
идея хороша, но только не будет она работать на реальных терминалах и котировках, вот уже который день я кручу свое видение этого же кольца только через золото в виде 8 валют, т.е. USDGOLD,NZDGOLD .... и все больше убеждаюсь, что котировки размазаны/смещены/ .... по времени, как и кольцо топикстартера должно быть в нулевом балансе-размерспреда - т.к. по логике, если какая валюта стала сильнее/дороже, то значит другая валюта стала слабее.
Согласен, с утверждениями, что мол вес каждой валюты по отношению к другой разный (CAD слабее USD) и т.п но на то мы и имеем кросскурсы всех котировок чтобы они сошлись, согласен с теми, кто скажет, что все кольцо движется в части общего увеличения/уменьшения стоимости корзины, но все таки придерживаюсь своего мнения, насчет неактуальности котировок
Я согласен. Идея хорошая и я пробовал закольцевать валютные пары. Но не получается, даже на вскидку. Всё приводит к тому, что отношение котировок между парами указывает на смещение рабочего времени банков. Поэтому, гадать о некоторм портфеле, основываясь на простой принцип перечисления валютных пар не стоит.
В моем видении, кольцо возможно только по отношению к тренду. Т.е. если одна валюта падает в длинном тренде (неделя, месяц), то нужно найти валюту в противовес, т.е. растущую. Сколько в данный момент найдется таких пар, столько и будет в портфеле. При этом, порядок и количество будет менятся. Но, построив стратегию и ТС, на этой идее, вряд ли можно будет прилично зарабатывать, хотя она, возможно будет профитной.
Шло время, Кольцо не "отпускало" пытливый ум топикстартера, (ну, то есть мой) все эти десять с половиной лет.
Многое изменилось за это время: ушли разочаровавшиеся найти свой грааль участник обсуждения, изменился форум, изменилась торговая платформа и даже само общество одело маски и сошло с ума.
Неизменными остались только характеристики движения цен валютных пар рыночно-нейтрального портфеля - что бы не происходило, цены уйдут от "стартовых" и количество проигранных пунктов будет превышать количество выигранных на 21 спред. Всегда.
В нашем мире бренном
Всюду боль и тлен
Лишь одно нетленно -
Полиэтилен! ©
И вот, спустя десять с половиной лет от старта этой ветки форума, алгоритм поведения в рынке, однозначно ведущий трейдера к положительному результату, наконец найден.
И вот, спустя десять с половиной лет от старта этой ветки форума, алгоритм поведения в рынке, однозначно ведущий трейдера к положительному результату, наконец найден.
О-о-о! Сколько лет сколько зим! Все запаслись попкорном и уселись дружно в ряд.) Поди и стейтмент уже есть?
Более 10 лет любовь и верность одной идее - это достойно уважения!
"...Любовь - кольцо, а у кольца начала нет и нет конца. Любовь - кольцо!")))
Рано, мой хороший, рано...Пятёрку не знаю от слова совсем, так что гоняю дома демку, а это - время.
Привет, кстати!
не уж-то тарелочка?! (с)
Скажите, Шура, сколько процентов от депозита Вам нужно для полного счастья? ©
6500% в день ))
Шура, а Вы не боитесь, что местами потрескается?Может шесть с половиной в день? А нолики от тремора?
фора отдаст только то. что сможет
... унести трейдер!
А у трейдера обычно жаба гадюку душит и ручонки трясутся над златом.