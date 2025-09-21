Кольцо - страница 66
Дальнейшее обсуждение не имеет смысла - не с кем обсуждать, пустая трата времени
Поздравляю с профитами! Я всегда полагал, что парный анализ не имеет смысла так как откат кросса совпадает по времени с конвергенцией пар, но вероятно у Вас там ещё что-то (я надеюсь что это не просто парный трейд) поэтому желаю успехов.
Да, ещё один индикатор использую(внизу). Причем это просто другая, более наглядная визуальная интерпретация одного штатного индикатора МТ4.
Виталий, я читал.
Можете больше не читать.
Я и раньше понимал, что там где появляется Рена, можно оттуда сразу уходить, но снова сделал ошибку решив что он поумнел, ан нет - всё тоже и осталось.
Любитель побалаболить и ввести народ в заблуждение.
Сейчас снова в очередной раз сольёт несколько счетов, а будет рассказывать что всё хорошо и придумал очередную грааль-формулЕ
Дорабатывай свою систему, выходишь из сделки рано и фильтр не верный.
Я показал почти десяток сделок онлайн от момента открытия, до момента закрытия с конечным результатом.
Ты только бросал и бросаешь слова на ветер. У тебя ничего толкового нет и не будет, ты не с тех людей, которые учатся на чужих и своих ошибках.
Мало того, ты ещё и завистлив, если у кого-то что-то есть, ты всегда придумаешь историю что это у тебя уже было, но оно нерабочее. Ты пытаешься всех превзойти, но не делом, а пустыми словами.
Дерзай дальше в том-же духе!
Мне сказать больше нечего, всё что хотел - показал, кто хотел - увидел.
Всё, ушёл.
Что значит выбранных?
Опубликовано от момента открытия, до момента закрытия!
Все посты на месте, сделки открывались 2 дня подряд и ничего не утаил.
P.S. Вообще, кому Я пытаюсь доказать и зачем, вот Я идиот ...
Сделки с профитом показал, убыточные не показал. Вот что это означает
Перечитай, как может быть "не показал"
Vitaly Muzichenko, 2021.11.04 07:37
