Vitaly Muzichenko #:

Дальнейшее обсуждение не имеет смысла - не с кем обсуждать, пустая трата времени


Виталий, я читал.
 
transcendreamer #:

Поздравляю с профитами! Я всегда полагал, что парный анализ не имеет смысла так как откат кросса совпадает по времени с конвергенцией пар, но вероятно у Вас там ещё что-то (я надеюсь что это не просто парный трейд) поэтому желаю успехов.

Да, ещё один индикатор использую(внизу). Причем это просто другая, более наглядная визуальная интерпретация одного штатного индикатора МТ4.


 
Aleksei Stepanenko #:
Виталий, я читал.

Можете больше не читать.

Я и раньше понимал, что там где появляется Рена, можно оттуда сразу уходить, но снова сделал ошибку решив что он поумнел, ан нет - всё тоже и осталось.

Любитель побалаболить и ввести народ в заблуждение.

Сейчас снова в очередной раз сольёт несколько счетов, а будет рассказывать что всё хорошо и придумал очередную грааль-формулЕ

 
Дорабатывай свою систему, выходишь из сделки рано и фильтр не верный.
Для анализа кросса более двух пар не требуется, а ты городишь аж по шесть. Скорее всего пока не разобрался в совместном движении валютных пар в валютной змее. Вникай короче говоря.
 
Renat Akhtyamov #:
Дорабатывай свою систему, выходишь из сделки рано и фильтр не верный.
Для анализа кросса более двух пар не требуется, а ты городишь аж по шесть. Скорее всего пока не разобрался в совместном движении валютных пар в валютной змее. Вникай короче говоря.

Я показал почти десяток сделок онлайн от момента открытия, до момента закрытия с конечным результатом.

Ты только бросал и бросаешь слова на ветер. У тебя ничего толкового нет и не будет, ты не с тех людей, которые учатся на чужих и своих ошибках.

Мало того, ты ещё и завистлив, если у кого-то что-то есть, ты всегда придумаешь историю что это у тебя уже было, но оно нерабочее. Ты пытаешься всех превзойти, но не делом, а пустыми словами.

Дерзай дальше в том-же духе!

Мне сказать больше нечего, всё что хотел - показал, кто хотел - увидел.

Всё, ушёл.

 
Несколько выбранных на показ сделок ни о чем не говорит. Стейт есть у тебя? Ты же говорил что с 2015 не сливает система. Вот стейт за эти годы покажи. Если его нет, то пост твой ни о чем.
 
Renat Akhtyamov #:
Несколько выбранных на показ сделок ни о чем не говорит. Стейт есть у тебя

Что значит выбранных?

Опубликовано от момента открытия, до момента закрытия!

Все посты на месте, сделки открывались 2 дня подряд и ничего не утаил.

P.S. Вообще, кому Я пытаюсь доказать и зачем, вот Я идиот ...

 
Сделки с профитом показал, убыточные не показал. Вот что это означает
Да, сидит тут уже 300 лет и за все время показал десять сделок онлайн, достижение
 
