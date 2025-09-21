Кольцо - страница 58

khorosh #:

Дык это только может новички не знают, да и то, если мозги есть, то самостоятельно в состоянии это понять. А Ренат торгует одну пару потому, что занят доводкой индикатора и эксперта по новой стратегии и торговать множество пар ему некогда. 

тут какая то закономерность

делаешь делаешь, потом думаешь - додоводился блин....

возвращаесь обратно, но какие то новшества уже успели залезть

смотришь, да нет, уже лучше

;)

 

Сигнал по EURCHF


 
Vitaly Muzichenko #:

Сигнал по EURCHF

Бай или селл?
 
Renat Akhtyamov #:
Бай или селл?

На скрине евро в перекупе по сравнению с франком

P.S. Нужно изменить индикатор, чтобы показывал инвертирование в названии пар. USDCHF перевёрнут
 
khorosh #:

На Н1(еврофунт) всё никак сигнал на юг не может сформироваться. Две маши сплелись в объятьях и расстаться не могут.)


И не зря, цена сделала ещё один рывок на север, разворот пока откладывается.
Все, у меня готово. Пошел в автомате. 
 
Vitaly Muzichenko #:

На скрине евро в перекупе по сравнению с франком

Продать или купить еврочифа, не пойму
 
Renat Akhtyamov #:
Все, у меня готово. Пошел в автомате. 

Это не надолго с таким подходом :)

 
Renat Akhtyamov #:
Продать или купит нврочифа, не пойму

Шорт по паре

 
Vitaly Muzichenko #:

Это не надолго с таким подходом :)

Время покажет
 
Renat Akhtyamov #:
Время покажет

Оно уже несколько сотен раз показывало, с тех пор ничего не изменилось и никогда не изменится

