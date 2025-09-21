Кольцо - страница 58
Дык это только может новички не знают, да и то, если мозги есть, то самостоятельно в состоянии это понять. А Ренат торгует одну пару потому, что занят доводкой индикатора и эксперта по новой стратегии и торговать множество пар ему некогда.
тут какая то закономерность
делаешь делаешь, потом думаешь - додоводился блин....
возвращаесь обратно, но какие то новшества уже успели залезть
смотришь, да нет, уже лучше
;)
Сигнал по EURCHF
Бай или селл?
На скрине евро в перекупе по сравнению с франком
На Н1(еврофунт) всё никак сигнал на юг не может сформироваться. Две маши сплелись в объятьях и расстаться не могут.)
На скрине евро в перекупе по сравнению с франком
Все, у меня готово. Пошел в автомате.
Это не надолго с таким подходом :)
Продать или купит нврочифа, не пойму
Шорт по паре
Время покажет
Оно уже несколько сотен раз показывало, с тех пор ничего не изменилось и никогда не изменится
Кольцо
Vitaly Muzichenko, 2021.11.01 22:20
Если вспомнить историю, а история это очень сильный аргумент, любая история, даже как падали целые империи ... Жаль, что не всех это учит, и они у себя наступают на эти грабли, но это скорее агитация.
но сейчас не об этом. Видели и проходили когда найден грааль, несколько десятков сделок в плюс, и всего 1 уничтожает счёт.
Если в торговле не используется стоп, то должна быть корзинная/портфельная торговля, иначе счёт будет рано или поздно слит - это неизбежно.
Впрочем, не убеждаю, но иногда тяжело принимать реальность какой она есть.
Благо, если слив произойдёт после удвоения счёта и успели вывести, а если в самом начале, или утроили но не вывели, и всего одна позиция всё слила.