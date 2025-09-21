Кольцо - страница 71

Renat Akhtyamov #:
В просаде счас

Ренат, вроде системс даже депозита не требовала?

 
Aleksei Stepanenko #:

Ошибка в программе. Исправит. Жду теперь выздоровления эквити ;)
 
Ээээх 10 год начало... )

А кажется так недавно все это было... )
 
Roman Shiredchenko #:
Напомнило :)

*

 
1. EURGBP.EURAUD.GBPAUD.    2 EURUSD. EURCHF.USDCHF.  3.EURCAD.EURJPY.CADJPY .    4.GBPUSD.GBPCAD.USDCAD.     5.GBPCHF.GBPJPY.CHFJPY.           6. AUDUSD.AUDJPY.USDJPY.    7. AUDCAD. AUDCHF.CADCHF.                                                                                      
 
Roman Shiredchenko #:
А Прелесть всё ещё осталась...

 
Andrei Etylkut #:

лайк! )

и 4 ре легендарные темы на 4 ке подряд ..) 


 
Roman Shiredchenko #:

И Баблокос засветился?! Что происходит?!

 
Andrei Etylkut #:

торги маржинальные! )

 
Roman Shiredchenko #:

Да.. уш. Больше десятка лет прошло. Случайно зашел,  а тут "родные темы". Как родительский дом в деревне навестил. Что можно 15 лет обсуждать?) 
