khorosh #:

Всё это так, да только надо учитывать, что кто-то любит с крыши небоскрёба с парашютом прыгать, а другого и под дулом пистолета не заставишь это делать. И вряд ли кому-то удастся уговорить этого любителя адреналина не делать этого в виду большой вероятности получить травму, возможно и смертельную. К тому же торговля, как говорят, "на всю котлету" вполне приемлема при маленьком депозите(потерять его не жалко), зато есть шансы быстро его раскрутить, а после уже торговать с небольшим риском.

Это же не вопрос отношения к риску на уровне эмоций, рынку ведь по барабану наши эмоции, он про них вообще не в курсе. Это просто понимание, что заработок в отдельно взятой сделке не может быть гарантирован и она запросто может закончиться убытком, поэтому не нужно и даже губительно за нее цепляться, а реально ставка делается на серию сделок. 
 
vladavd #:
примерно также я филосовствовал когда то

а один из знакомых многим здесь трейдер отвечал, да ладно, мол, все это домыслы

 
Renat Akhtyamov #:

Когда-то, а сейчас так не считаете? Тот трейдер видимо большой фантазер или просто тролль.

 
vladavd #:
Вы что, хотите до меня донести, что торговать с маленьким риском безопаснее, чем с большим? Расскажите тогда ещё, что лошадь кушает овёс, а Волга впадает в ...)))

 
khorosh #:

евро-фунта куда вангует?

запустился я на реале, пока не рискуя особо, но не могу дождаться разворота сигнала

пока что такой же как и вчера, ...

 
Renat Akhtyamov #:

Пока на север, но возможно скоро развернётся.  я индикатор несколько загрубил, боюсь ложняка. Лучше войти с некоторым опозданием, но в правильном направлении. 

Вот сейчас уже что-то вроде разворота. Вроде как пятая волна завершилась, идёт волна А. Подождём волну В, а там видно будет.

 
khorosh #:

да да

все верно

 
Renat Akhtyamov #:

Индикатор сейчас так показывает:


 

Следующие чуть более 10пп


Риск потерь при такой торговле - минимальный

 
Vitaly Muzichenko #:

анализировал я и такое, было дело

в принципе, даже такой портфель эквивалентен одному кроссу, как не странно

и как бы не показалось суперзащищенно

но дело то не в защите, а в торговле по тренду или против него, в стратегии короче говоря

ведь по тренду нам вообще не страшен серый волк ;0)

а чтобы теория оказалась практикой, остается только дело за качеством проработки сигнала

вот когда сигнал сляпан на троечку, тогда да, голова начинает болеть за то, как бы не слить и самое обидное - уменьшается риск на сделку, со всеми вытекающими бяками

