Кольцо - страница 56
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Всё это так, да только надо учитывать, что кто-то любит с крыши небоскрёба с парашютом прыгать, а другого и под дулом пистолета не заставишь это делать. И вряд ли кому-то удастся уговорить этого любителя адреналина не делать этого в виду большой вероятности получить травму, возможно и смертельную. К тому же торговля, как говорят, "на всю котлету" вполне приемлема при маленьком депозите(потерять его не жалко), зато есть шансы быстро его раскрутить, а после уже торговать с небольшим риском.
Это же не вопрос отношения к риску на уровне эмоций, рынку ведь по барабану наши эмоции, он про них вообще не в курсе. Это просто понимание, что заработок в отдельно взятой сделке не может быть гарантирован и она запросто может закончиться убытком, поэтому не нужно и даже губительно за нее цепляться, а реально ставка делается на серию сделок.
примерно также я филосовствовал когда то
а один из знакомых многим здесь трейдер отвечал, да ладно, мол, все это домыслы
примерно также я филосовствовал когда то
а один из знакомых многим здесь трейдер отвечал, да ладно, мол, все это домыслы
Когда-то, а сейчас так не считаете? Тот трейдер видимо большой фантазер или просто тролль.
Это же не вопрос отношения к риску на уровне эмоций, рынку ведь по барабану наши эмоции, он про них вообще не в курсе. Это просто понимание, что заработок в отдельно взятой сделке не может быть гарантирован и она запросто может закончиться убытком, поэтому не нужно и даже губительно за нее цепляться, а реально ставка делается на серию сделок.
Вы что, хотите до меня донести, что торговать с маленьким риском безопаснее, чем с большим? Расскажите тогда ещё, что лошадь кушает овёс, а Волга впадает в ...)))
Вы что, хотите до меня донести, что торговать с маленьким риском безопаснее, чем с большим? Расскажите тогда ещё, что лошадь кушает овёс, а Волга впадает в ...)))
евро-фунта куда вангует?
запустился я на реале, пока не рискуя особо, но не могу дождаться разворота сигнала
пока что такой же как и вчера, ...
евро-фунта куда вангует?
запустился я на реале, пока не рискуя особо, но не могу дождаться разворота сигнала
пока что такой же как и вчера, ...
Пока на север, но возможно скоро развернётся. я индикатор несколько загрубил, боюсь ложняка. Лучше войти с некоторым опозданием, но в правильном направлении.
Вот сейчас уже что-то вроде разворота. Вроде как пятая волна завершилась, идёт волна А. Подождём волну В, а там видно будет.
Пока на север, но возможно скоро развернётся. я индикатор несколько загрубил, боюсь ложняка. Лучше войти с некоторым опоздание, но в правильном направлении.
Вот сейчас уже что-то вроде разворота. Вроде как пятая волна завершилась, идёт волна А. Подождём волну В, а там видно будет.
да да
все верно
да да
все верно
Индикатор сейчас так показывает:
Следующие чуть более 10пп
---
Риск потерь при такой торговле - минимальный
Следующие чуть более 10пп
---
Риск потерь при такой торговле - минимальный
анализировал я и такое, было дело
в принципе, даже такой портфель эквивалентен одному кроссу, как не странно
и как бы не показалось суперзащищенно
но дело то не в защите, а в торговле по тренду или против него, в стратегии короче говоря
ведь по тренду нам вообще не страшен серый волк ;0)
а чтобы теория оказалась практикой, остается только дело за качеством проработки сигнала
вот когда сигнал сляпан на троечку, тогда да, голова начинает болеть за то, как бы не слить и самое обидное - уменьшается риск на сделку, со всеми вытекающими бяками