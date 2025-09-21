Кольцо - страница 52
На кроссе за пару дней из одного лота получить 2? это как?
Можно пример?
а мы тут о чем рассказываем?
Тоже есть.
да у него расчет другой
по ходу неплохо отстает
вот его формула, базис:
y = (x - min) / (max - min)
остальное бижутерия, так скажем
Торговля одной парой ведёт к заведомому провалу.
ну что, по прежнему нет сигнала по еврофунту?
почти 50 4-х значных пунктов уже на борту
;)
Откуда 50 пунктов, если она за день прошла всего ~30?
а, ну да
ну и пусть 30
так сигнала нет?
Нет, и будет скорее всего не сегодня
хорошо, а где сигнал был, т.е. на исторических данных?
Был там, где и у вас был в субботу. Мой уже отработал
ясно
у меня отработает когда перевернется
пока рано
а судя по Вашему наложению, сигнал уже перевернулся
хм., странно....