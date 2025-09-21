Кольцо - страница 52

Renat Akhtyamov #:


На кроссе за пару дней из одного лота получить 2? это как?

Можно пример?

 
Valeriy Yastremskiy #:

а мы тут о чем рассказываем?

 
khorosh #:

Тоже есть.

да у него расчет другой

по ходу неплохо отстает

вот его формула, базис:

y = (x - min) / (max - min)

остальное бижутерия, так скажем

 
Vitaly Muzichenko #:

Торговля одной парой ведёт к заведомому провалу.

ну что, по прежнему нет сигнала по еврофунту?

почти 50 4-х значных пунктов уже на борту

;)

 
Renat Akhtyamov #:

Откуда 50 пунктов, если она за день прошла всего ~30?

 
Vitaly Muzichenko #:

а, ну да

ну и пусть 30

так сигнала нет?

 
Renat Akhtyamov #:

Нет, и будет скорее всего не сегодня


 
Vitaly Muzichenko #:

хорошо, а где сигнал был, т.е. на исторических данных сможете показать?
 
Renat Akhtyamov #:
Был там, где и у вас был в субботу. Мой уже отработал

 
Vitaly Muzichenko #:

Был там, где и у вас был в субботу. Мой уже отработал

ясно

у меня отработает когда перевернется

пока рано

а судя по Вашему наложению, сигнал уже перевернулся

хм., странно....

