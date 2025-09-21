Кольцо - страница 53

Renat Akhtyamov #:

а, ну да

ну и пусть 30

так сигнала нет?

Давно уже был.


 
Vitaly Muzichenko #:

На гисто смотрите. А не нашли, потому что его там нет, есть только подтверждение, что нет сигнала.

Открыл пробно 4 пары, задействовав все основные валюты без их копий

Примерно такой портфель не даст слить счёт, свои 10пп можно забрать. Торговля одной парой - ходьба по острию ножа.


 
Виталий, у тебя у пары AUDNZD какой спред?(аск-бид)

 
1.7пп.

Но это ECN-счёт, на нём комиссия, так что равняться не нужно.

 
Я сейчас на демо эту стратегию проверяю, так здесь спред конский 20 п. Буду подбирать портфель с учётом величин спреда.

 
Я таких спредов лет 10 уже не видел, это были счета с фиксированным спредом.

Откройте счёт с плавающим спредом

На STP-счёте сейчас 3.5пп.


 
получилось что нибудь в итоге?

у меня уже удвоилось

все эти ухищрения, ведущие к увеличению количества сделок никчему и как обычно ведут к уменьшению риска

не важно что там, мартин по тренду или против него

один ордер, и для счастья больше не надо

главное в этом деле профессиональный и устойчивый к перерисовкам анализ, который однозначно определяет что делать

 
Vitaly Muzichenko #:

Откуда 50 пунктов, если она за день прошла всего ~30?

уже больше 50-ти

говорю же, самая злачная стратегия

;)

 
Вошёл по нескольким кроссам и не следил. Дорабатывал индикатор, чтобы годился для всех кроссов и настраивал его для каждого кросса. Выяснилось, что требуется индивид. настройка, хотя для некоторых кроссов параметры могут совпадать. А где-то около часа назад глянул, накапало суммарно 92 бакса, решил всё закрыть. А ты что, на одном кроссе торгуешь? Вручную или советником?

 
готовлю советник, последние штрихи на надежность работы

одного кросса достаточно, чтобы удвоиться за день-два

в принципе у меня есть версия на все кроссы, но

не вижу смысла уменьшать риск на сделку

ну и ...

Ваш результат меня радует и говорит о качестве стратегии

