а, ну да
ну и пусть 30
так сигнала нет?
Давно уже был.
На гисто смотрите. А не нашли, потому что его там нет, есть только подтверждение, что нет сигнала.
Открыл пробно 4 пары, задействовав все основные валюты без их копий
Примерно такой портфель не даст слить счёт, свои 10пп можно забрать. Торговля одной парой - ходьба по острию ножа.
Виталий, у тебя у пары AUDNZD какой спред?(аск-бид)
1.7пп.
Но это ECN-счёт, на нём комиссия, так что равняться не нужно.
Я сейчас на демо эту стратегию проверяю, так здесь спред конский 20 п. Буду подбирать портфель с учётом величин спреда.
Я таких спредов лет 10 уже не видел, это были счета с фиксированным спредом.
Откройте счёт с плавающим спредом
На STP-счёте сейчас 3.5пп.
получилось что нибудь в итоге?
у меня уже удвоилось
все эти ухищрения, ведущие к увеличению количества сделок никчему и как обычно ведут к уменьшению риска
не важно что там, мартин по тренду или против него
один ордер, и для счастья больше не надо
главное в этом деле профессиональный и устойчивый к перерисовкам анализ, который однозначно определяет что делать
Откуда 50 пунктов, если она за день прошла всего ~30?
уже больше 50-ти
говорю же, самая злачная стратегия
;)
получилось что нибудь в итоге?
Вошёл по нескольким кроссам и не следил. Дорабатывал индикатор, чтобы годился для всех кроссов и настраивал его для каждого кросса. Выяснилось, что требуется индивид. настройка, хотя для некоторых кроссов параметры могут совпадать. А где-то около часа назад глянул, накапало суммарно 92 бакса, решил всё закрыть. А ты что, на одном кроссе торгуешь? Вручную или советником?
готовлю советник, последние штрихи на надежность работы
одного кросса достаточно, чтобы удвоиться за день-два
в принципе у меня есть версия на все кроссы, но
не вижу смысла уменьшать риск на сделку
ну и ...
Ваш результат меня радует и говорит о качестве стратегии