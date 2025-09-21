Кольцо - страница 51

Renat Akhtyamov #:
фунт с еврой можно, ради интереса?

Сначала прокомментирую CHFJPY = сигнал на вход отсутствует.

 
Renat Akhtyamov #:

главно чтобы не перерисовывал

Только нулевой бар.

 
Renat Akhtyamov #:
Фунт/Евро = сигнал отсутствует


 
Vitaly Muzichenko #:

странно

может быть просто потому что наложение путем нормирования в пределах 0-1 работает по другому?

не спорю, формула такого наложения на каждом углу

обычно такие формулы весьма сомнительны в применении

и самое интересное - перерисовка в этом наложении происходит при изменении/пробитии хаев и лоев

но ведь исторические данные не поменялись,

а тут

бац, и сигнал неожиданно развернулся или появился

 
Renat Akhtyamov #:

Не подводил пока такой расчёт

Как говорит один товарищ: "Мне хватит 10пп в день"

AUDNZD = сигнал на подходе. 


 
Vitaly Muzichenko #:

Более подтверждённый сигнал, если он есть

На скринах просмотр через несколько пар

Гистограмма - это и есть спред, смотреть на неё


Не нашёл на скринах где там доказательство того, что сигнал более подтверждённый. Ткни меня носом.) 

 
khorosh #:

На гисто смотрите. А не нашли, потому что его там нет, есть только подтверждение, что нет сигнала.

Открыл пробно 4 пары, задействовав все основные валюты без их копий


 
Vitaly Muzichenko #:

AUDNZD = сигнал на подходе. 


вот они те самые 10п. в день и как нет сигнала?


сигнал есть почти что всегда, пары же не стоят колом, бегают

транса я вчера тоже не понял - спрашивает как торговать такое?

куда стрелка туда и торгуй, делов то ;)

 
Renat Akhtyamov #:

Торговля одной парой ведёт к заведомому провалу.

 
Vitaly Muzichenko #:

Тоже есть.


