Кольцо - страница 51
фунт с еврой можно, ради интереса?
Сначала прокомментирую CHFJPY = сигнал на вход отсутствует.
главно чтобы не перерисовывал
Только нулевой бар.
Фунт/Евро = сигнал отсутствует
странно
может быть просто потому что наложение путем нормирования в пределах 0-1 работает по другому?
не спорю, формула такого наложения на каждом углу
обычно такие формулы весьма сомнительны в применении
и самое интересное - перерисовка в этом наложении происходит при изменении/пробитии хаев и лоев
но ведь исторические данные не поменялись,
а тут
бац, и сигнал неожиданно развернулся или появился
Не подводил пока такой расчёт
Как говорит один товарищ: "Мне хватит 10пп в день"
AUDNZD = сигнал на подходе.
Более подтверждённый сигнал, если он есть
На скринах просмотр через несколько пар
Гистограмма - это и есть спред, смотреть на неё
Не нашёл на скринах где там доказательство того, что сигнал более подтверждённый. Ткни меня носом.)
Не нашёл на скринах где там доказательство того, что сигнал более подтверждённый. Ткни меня носом.)
На гисто смотрите. А не нашли, потому что его там нет, есть только подтверждение, что нет сигнала.
Открыл пробно 4 пары, задействовав все основные валюты без их копий
вот они те самые 10п. в день и как нет сигнала?
сигнал есть почти что всегда, пары же не стоят колом, бегают
транса я вчера тоже не понял - спрашивает как торговать такое?
куда стрелка туда и торгуй, делов то ;)
Торговля одной парой ведёт к заведомому провалу.
Тоже есть.