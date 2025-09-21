Кольцо - страница 50
Настроил более точно индикатор спреда. Вангует офигенно.
Этот индикатор сделал давно. Пробовал его для парного трейдинга, но что-то торговля не пошла. А вот использовать его для торговли кроссом что-то в голову не пришло. Спасибо Ренату, натолкнул мои мысли подумать в правильном направлении. А именно, торговать кроссом, используя информацию о движении составляющих мажоров. Индикатор спреда как раз такую информацию и предоставляет.
Попробуйте посмотреть другие пары, к примеру: CADCHF/CADJPY ну а вход по CHFJPY. Смысл тот-же, таких комбинаций много
Где описал? Это что ли?
"...скажу сразу - лок в треугольнике кросса евро-фунт, это:
евробакс в бай, а фунтбакс и еврофунт в селл, или все три наоборот
при минимальном лоте по всем трем парам, практически вся часть обьема будет в локе"
да
такой фильтр сигнала необходим как воздух
это чтобы не разочароваться неожиданно, типа индюк надо шаманить ;)
да неее, это треугольник, его свойство.для других треугольников фильтры могут отличаться
Когда ты пишешь " евробакс в бай, а фунтбакс и еврофунт в селл", ты что имеешь ввиду, направления движения соответствующих пар? Но мне-то можно уже на мажоры и не смотреть, так как индикатор спреда давно проверил, его направление движение с кроссом совпадает. Небольшое различие только в моменты разворота, так как зачастую он опережает, но это только на руку.
ага
вот ты правильно написал про порог
от туда, из стратегии парного трейдинга направления
но только порог этот, как и раздвижка, не есть константа
дорабатывай, вопрос серьезный и есть над чем подумать
Попробуйте посмотреть другие пары, к примеру: CADCHF/CADJPY ну а вход по CHFJPY. Смысл тот-же, таких комбинаций много
Мой индикатор не рассчитан для работы на всех возможных кроссах. Он сделан для варианта, когда составляющие кросса являются мажорами причём оба с прямой котировкой. Мне пока этих кроссов для торговли достаточно. Знаю, что именно нужно в коде добавить, чтобы работал на любых кроссах. Пока руки не дошли.
И ещё интересно узнать, для чего мне, торгуя кроссом CHFJPY, вычислять спред между кроссами CADCHF и CADJPY, а не между мажорами UCDCHF и USDJPY. Чем это лучше?
главно чтобы не перерисовывал
Более подтверждённый сигнал, если он есть
На скринах просмотр через несколько пар
Гистограмма - это и есть спред, смотреть на неё
