Загрузка истории в тестере стратегий

У меня вопрос касательно загрузки истории в тестере ...на сколько я понял она ведется автоматически , но вот в логе получается такая проблема : 

период поставил "Last year" , а историю находит только с 2010.08.09 - 2010.09.24 (и ето по всем инструментам) , почему не грузит полную историю ? как исправить ?

Invest777:

Подгрузить самостоятельно. Смотрим тут - Организация доступа к данным
 

Вы на каком сервере работаете? MetaQuotes-Demo или другом? Если на другом, то может у них просто глубже истории нет.

На нашем демо-сервере все работает - вот пример с выставленным последним годом:

AUDUSD:  history synchronized from 2009.01.02 to 2010.09.24
AUDUSD:  contains 357664 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
AUDUSD,M1: history cache reserved for estimated 650057 bars
AUDUSD,M1: history begins from 2009.01.02 06:01
 
Renat:

Вы на каком сервере работаете? MetaQuotes-Demo или другом? Если на другом, то может у них просто глубже истории нет.

На нашем демо-сервере все работает - вот пример с выставленным последним годом:

Терминал скачал тут - http://instaforex.com/ru/downloads.php  MT5 , сервер не менял , по умолчанию стоит InstaForex-Server , демо аккаунт . Или нужно с другого источника качать ?
Подгрузить самостоятельно. Смотрим тут - Организация доступа к данным
спасиб , там полезное инфо , но правда глупо , так как история непосредственно должна самостоятельно закачиватся....((
 

Вот скачал теперь тут - https://www.mql5.com/ru/forum/23  терминал , по умолчанию стоит сервер MetaQuotes-Demo , снова открыл тестер пишет вот такое : 

и снова ничего не грузит............... 

Подгрузить самостоятельно. Смотрим тут - Организация доступа к данным
На InstraForex это не работает, кажись у них истории нет
 

О, сейчас снова запустил на Instra, вроде стало качать. Интересно что?

Lizar:
На InstraForex это не работает, кажись у них истории нет

У ДЦ действительно хуже история, но по основным парам они стараются ее выправить.

По всем валютам чемпионата я подгрузил интересующую меня историю просто начав тесты с 01/01/2000.

PS

Правда на instaforex я не регил счета. Но на Альпари, Адмирале, Брокко у меня все ОК...

 
У ДЦ действительно хуже история, но по основным парам они стараются ее выправить.

По всем валютам чемпионата я подгрузил интересующую меня историю просто начав тесты с 01/01/2000.

PS

Правда на instaforex я не регил счета. Но на Альпари, Адмирале, Брокко у меня все ОК...

у меня то оно вроде тоже в логе показует что загрузило с 01/01/2000 : 

 

только когда нажимаю "Старт" , в логе вотето все прописывает и все...а тест не проводит.......... 

Invest777:

у меня то оно вроде тоже в логе показует что загрузило с 01/01/2000 : 

 

только когда нажимаю "Старт" , в логе вотето все прописывает и все...а тест не проводит.......... 

Это в сервисдеск, с деталями...
