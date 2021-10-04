Загрузка истории в тестере стратегий
У меня вопрос касательно загрузки истории в тестере ...на сколько я понял она ведется автоматически , но вот в логе получается такая проблема :
период поставил "Last year" , а историю находит только с 2010.08.09 - 2010.09.24 (и ето по всем инструментам) , почему не грузит полную историю ? как исправить ?
Вы на каком сервере работаете? MetaQuotes-Demo или другом? Если на другом, то может у них просто глубже истории нет.
На нашем демо-сервере все работает - вот пример с выставленным последним годом:
AUDUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.09.24 AUDUSD: contains 357664 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59 AUDUSD,M1: history cache reserved for estimated 650057 bars AUDUSD,M1: history begins from 2009.01.02 06:01
Подгрузить самостоятельно. Смотрим тут - Организация доступа к данным
Вот скачал теперь тут - https://www.mql5.com/ru/forum/23 терминал , по умолчанию стоит сервер MetaQuotes-Demo , снова открыл тестер пишет вот такое :
и снова ничего не грузит...............
Подгрузить самостоятельно. Смотрим тут - Организация доступа к данным
О, сейчас снова запустил на Instra, вроде стало качать. Интересно что?
На InstraForex это не работает, кажись у них истории нет
У ДЦ действительно хуже история, но по основным парам они стараются ее выправить.
По всем валютам чемпионата я подгрузил интересующую меня историю просто начав тесты с 01/01/2000.
PS
Правда на instaforex я не регил счета. Но на Альпари, Адмирале, Брокко у меня все ОК...
у меня то оно вроде тоже в логе показует что загрузило с 01/01/2000 :
только когда нажимаю "Старт" , в логе вотето все прописывает и все...а тест не проводит..........
