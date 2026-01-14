Ошибки, баги, вопросы - страница 920
а какую экспирацию вы ставите?
Перебрал все варианты BuyStop
В примере по умолчанию: ORDER_TIME_GTC - Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят
Было предположение, что надо ставить дату 17/12/2012 23:50 (или 18/12/2012 23:50) для ORDER_TIME_SPECIFIED - но не прошло (данные за 17/12/2012) .
Q1: У Вас есть возможность проверить эту функцию на RTS-3.13 ?
Q2: Подскажите, пож-та, кто из брокеров работает с MT5 на фьючерсах кроме БД Открытие ?
Есть основание полагать, что "глюк" у брокера. Но никто ведь не признается :)
Спасибо.
Можно отметить, что в данном варианте кода переменная DateExpiration никоим образом не используется в качестве параметра метода BuyStop.
Вы совершенно правы ! :) Просто эта строка
осталась от варианта (который тоже с ошибкой)
Хотел ведь эту строку удалить из сообщения ... забыл :)
Извините !
похоже вы запутались по самое нехочу.
возьмите обычный Moving Averages без ООП наворотов и просто откройте ордер штатной OrderSend
Уважаемый Алексей!
Последовал Вашему совету и сделал пример без ООП. Т.е. не использовал класс CTrade.
Для советника использовал скрипт из : Документация по языку автоматического трейдинга.
Код советника в прилагаемом файле. Если найдете время - посмотрите, пож-та.
Ошибка та же самая 10022, по всем видам отложенных ордеров:
Проверял с ORDER_TIME_SPECIFIED и ORDER_TIME_GTC.
Еще сделал небольшой ролик (47 сек HD 720), как выполнял тестирование в Тестере стратегий
Брокер обещает с 4/02/13 открывать реальные счета, а тут ... "не у шубы рукав" :)
- Поддерживает ли брокер установку ордера с указанием времени?
Для этого нажмите F9 и проверьте можно ли задать время.
Какой то глюк относительно символ/цена
Подробности нужны.
Какой брокер, какой билд, какие были действия?