Ошибки, баги, вопросы - страница 920

sergeev:
а какую экспирацию вы ставите?

Перебрал все варианты BuyStop

bool  BuyStop(
   double                volume,                       // объем позиции
   double                price,                        // цена исполнения
   const string          symbol=NULL,                  // символ
   double                sl=0.0,                       // цена Stop Loss
   double                tp=0.0,                       // цена Take Profit
   ENUM_ORDER_TYPE_TIME  type_time=ORDER_TIME_GTC,     // тип истечения
   datetime              expiration=0,                 // время истечения
   const string          comment=""                    // комментарий
   )

ENUM_ORDER_TYPE_TIME : ORDER_TIME_GTC, ORDER_TIME_DAY, ORDER_TIME_SPECIFIED, ORDER_TIME_SPECIFIED_DAY

В примере по умолчанию: ORDER_TIME_GTC - Ордер будет находится в очереди до тех пор, пока не будет снят
Было предположение, что надо ставить дату 17/12/2012 23:50  (или 18/12/2012 23:50) для ORDER_TIME_SPECIFIED - но не прошло (данные за 17/12/2012) .

Q1: У Вас есть возможность проверить эту функцию на RTS-3.13 ?

Q2: Подскажите, пож-та, кто из брокеров работает с MT5 на  фьючерсах кроме БД Открытие ?

Есть основание полагать, что "глюк" у брокера. Но никто ведь не признается :)

Nikos52:
datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59'; // 
...
if(!m_Trade..(1, price, Ticket)
   
 Можно отметить, что в данном варианте кода переменная DateExpiration никоим образом не используется в качестве параметра метода BuyStop.
 
Yedelkin:
 Можно отметить, что в данном варианте кода переменная DateExpiration никоим образом не используется в качестве параметра метода BuyStop.

Вы совершенно правы ! :)  Просто эта строка 

datetime DateExpiration = D'17.12.2012 23:59';

 осталась от варианта (который тоже  с ошибкой)

if (!m_Trade.BuyStop(1, Price, Ticket, StopLoss, TakeProfit, ORDER_TIME_SPECIFIED, DateExpiration))
       Print("Ошибка BuyStop");

 Хотел ведь эту строку удалить из сообщения ... забыл :) 
Извините !

 
Nikos52:

Вы совершенно правы ! :)  Просто эта строка

 осталась от варианта (который тоже  с ошибкой)

 Хотел ведь эту строку удалить из сообщения ... забыл :) 
Извините !

 

похоже вы запутались по самое нехочу.

возьмите обычный Moving Averages без ООП наворотов и просто откройте ордер штатной OrderSend

 
Здравствуйте, у меня такой вопрос - я купил эксперта установил на компьютер, потом заказал VPS сервер и установил этого же эксперта. В итоге отказался арендованного  сервера так как у брокера услуга бесплатно но эксперт третий раз(на три  оборудование) нельзя устанавливать. Что мне делать? Можно отказаться от одного сервера в пользу другого? Куда обращаться? Спасибо!
sergeev:

похоже вы запутались по самое нехочу.

возьмите обычный Moving Averages без ООП наворотов и просто откройте ордер штатной OrderSend

Хорошо. Сделаю пример.
 
sergeev:

похоже вы запутались по самое нехочу.

возьмите обычный Moving Averages без ООП наворотов и просто откройте ордер штатной OrderSend

Уважаемый Алексей!

Последовал Вашему совету и сделал пример без  ООП. Т.е. не использовал класс CTrade.
Для советника использовал скрипт из : Документация по языку автоматического трейдинга.
Код советника в прилагаемом файле. Если найдете время - посмотрите, пож-та. 
Ошибка та же самая 10022, по всем видам отложенных ордеров:

ORDER_TYPE_BUY_LIMIT
ORDER_TYPE_SELL_LIMIT
ORDER_TYPE_BUY_STOP
ORDER_TYPE_SELL_STOP

Проверял с ORDER_TIME_SPECIFIED и ORDER_TIME_GTC. 

Еще сделал небольшой ролик (47 сек HD 720), как выполнял тестирование в Тестере стратегий

Брокер обещает с 4/02/13 открывать реальные счета, а тут ... "не у шубы рукав" :)

Файлы:
Example_OrderSend_from_help.mq5  7 kb
log.zip  272 kb
 

- Поддерживает ли брокер установку ордера с указанием времени?

Для этого нажмите F9 и проверьте можно ли задать время.

 


Какой то глюк относительно символ/цена

 
olyakish:


Какой то глюк относительно символ/цена

Подробности нужны.

Какой брокер, какой билд, какие были действия? 

