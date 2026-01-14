Ошибки, баги, вопросы - страница 830
Можете конкретизировать это место посыла?
Доброго дня! Пишу функцию, а компилятор ругается. Раньше я эту функцию точно еще не писал, ничего по времени еще не писал. Я вообще почти не понимаю, что компилятор ругается.'DayOfWeek' - function already defined and has body Переделать.mq5 2698 6
У меня не ругается,хотя я обычно применяю по второму типу время в структуру.
Скрипт:
Самое удивительное, что она ругается не на ошибку, а что функция мол уже оприделена, и тело есть!! Нетуее, НЕТУ!!!!!
Спасибо за пример.
Самое удивительное, что она ругается не на ошибку, а что функция мол уже оприделена, и тело есть!! Нетуее, НЕТУ!!!!!
>about round
Отсечь от трилльончика дробну часть - шешнацать знаков.. Да.. Эт - архиважно!! )))))
ну не int, так long хотя б, а?;)
В смысле, что компилятор ругается что есть она. Или я его не понял, компилятора?
Нету в смысле, что раньше я ее не писал. Да. Думал, что я туплю. Но тут-то чего может быть?