Koshi:
Можете конкретизировать это место посыла?
Доброго дня! Пишу функцию, а компилятор ругается. Раньше я эту функцию точно еще не писал, ничего по времени еще не писал. Я вообще почти не понимаю, что компилятор ругается.
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }                                
'DayOfWeek' - function already defined and has body Переделать.mq5 2698 6
 
А если эта функция уже есть в MQL5, то почему не высвечивается сразу синим? Или как это еще понимать??? И где же она в справке?
 
Да, совершенно верно , 'DayOfWeek' - у функции, уже определенной и, есть тело Переделать.mq5 2699 6
 
Dimka-novitsek:
Доброго дня! Пишу функцию, а компилятор ругается. Раньше я эту функцию точно еще не писал, ничего по времени еще не писал. Я вообще почти не понимаю, что компилятор ругается.'DayOfWeek' - function already defined and has body Переделать.mq5 2698 6

У меня не ругается,хотя я обычно применяю по второму типу время в структуру.

Скрипт:

void OnStart()
  {
    Print("f1=",DayOfWeek(),"    f2=",DayOfWeek2());

  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeCurrent(tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
int DayOfWeek2()
  {
   MqlDateTime tm;
   TimeToStruct(TimeCurrent(),tm);
   return(tm.day_of_week);
  }
//+------------------------------------------------------------------+

 

 

 

Самое удивительное, что она ругается не на ошибку, а что функция мол уже оприделена, и тело есть!! Нетуее, НЕТУ!!!!!

 

 

Спасибо за пример. 

 
 
Dimka-novitsek:
Самое удивительное, что она ругается не на ошибку, а что функция мол уже оприделена, и тело есть!! Нетуее, НЕТУ!!!!!
как это нету???
 
EQU:

>about round

Отсечь от трилльончика дробну часть - шешнацать знаков.. Да.. Эт - архиважно!! )))))

ну не int, так long хотя б, а?;)

Ваше возмущение понятно. Однако никто не мешает подать на вход число типа DBL_MAX или близкое к нему. И что мы получим в качестве результата? 1024-битное целое число?
 

В смысле, что компилятор ругается что есть она. Или я его не понял, компилятора?

Нету в смысле, что раньше я ее не писал.  Да. Думал, что я туплю. Но тут-то чего может быть?

