Koshi:

Вот те рас, а там читаю значиться:

Сообщения о багах, глюках, ошибках языка MQL4 и терминала MT4 необходимо посылать через свой профиль на Форуме MQL5. Там принимаются заявки по MT4 и MT5

Можете конкретизировать это место посыла?

 

Если полагаете, что это ошибка терминала, то наверно лучше Профиль->Сервисдеск->Новая заявка.

зы но раздела mql4 там нету

 
Koshi:

Здравствуйте.

Есть вопрос по MQL4: при очередном запуске скрипта для снятия значений индикатора оказалось, что значение MA изменилось. Самое большое расхождение - на длинных периодах. Разница там больше, чем глубже уходим в историю. 

Кто сталкивался - просветите. 

Это - и в том тоже - обратите свой взор на то что время подаваемое в терминале MQ5 никак не соответствует физическому, настоящему, оно у них гуляет туда-сюда, сверьте хотя бы с текущим временем винодовс, кардинальное решение - предложить им выкинуть их компьютеры на помойку и переключиться на что нибудь более достойное внимания. Само собой меняются-гуляют значения close и индикаторы (high/low) тоже бывает изменяются. Про объёмы - уже устал говорить - они изменяются так что попытки ими воспользоваться подобны самоподрыву на пехотной мине.
Arkadiy, при моделировании в тестере стратегий время также "гуляет" от эксперимента к эксперименту?
 

Что за ерунда произошла сегодня с Опера и как с этим бороться? Пример привожу по mql4.com - там лучше видно. На mql5.com таже беда.

 

 
abolk:

Что за ерунда произошла сегодня с Опера и как с этим бороться? Пример привожу по mql4.com - там лучше видно. На mql5.com таже беда.

Задолго до этого у Оперы такие же глюки начали проявляться на сайтах Гугл. Пробовал в интернете найти в чём причина и на тот момент так и не нашёл ничего. Перешёл на Firefox.
 
tol64:
Задолго до этого у Оперы такие же глюки начали проявляться на сайтах Гугл. Пробовал в интернете найти в чём причина и на тот момент так и не нашёл ничего. Перешёл на Firefox.
Так сразу ни с чего без обновлений сглючил?
 
abolk:
Так сразу ни с чего без обновлений сглючил?

Может поможет, галочку в Стилях снимите

 

 
abolk:
Так сразу ни с чего без обновлений сглючил?
Не помню уже. Возможно после обновления.
fyords:

Может поможет, галочку в Стилях снимите

Попробовал поиграть с настройками в стилях и что-то не помогает.

Но я смотрел на сайтах Гугл. На MQL сайтах у меня Опера нормально всё отображает. ))

 
tol64:
Не помню уже. Возможно после обновления.

Попробовал поиграть с настройками в стилях и что-то не помогает.

Но я смотрел на сайтах Гугл. На MQL сайтах у меня Опера нормально всё отображает. ))

У меня таких глюков вообще не было, обновлял всегда до последней версии.

По поводу стилей - на скрине выше я получил такой же результат как и abolk просто поставив указанную галку.

