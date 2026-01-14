Ошибки, баги, вопросы - страница 828
Вот те рас, а там читаю значиться:Можете конкретизировать это место посыла?
Если полагаете, что это ошибка терминала, то наверно лучше Профиль->Сервисдеск->Новая заявка.
зы но раздела mql4 там нету
Здравствуйте.
Есть вопрос по MQL4: при очередном запуске скрипта для снятия значений индикатора оказалось, что значение MA изменилось. Самое большое расхождение - на длинных периодах. Разница там больше, чем глубже уходим в историю.
Кто сталкивался - просветите.
Что за ерунда произошла сегодня с Опера и как с этим бороться? Пример привожу по mql4.com - там лучше видно. На mql5.com таже беда.
Задолго до этого у Оперы такие же глюки начали проявляться на сайтах Гугл. Пробовал в интернете найти в чём причина и на тот момент так и не нашёл ничего. Перешёл на Firefox.
Так сразу ни с чего без обновлений сглючил?
Может поможет, галочку в Стилях снимите
Попробовал поиграть с настройками в стилях и что-то не помогает.
Но я смотрел на сайтах Гугл. На MQL сайтах у меня Опера нормально всё отображает. ))
Не помню уже. Возможно после обновления.
У меня таких глюков вообще не было, обновлял всегда до последней версии.
По поводу стилей - на скрине выше я получил такой же результат как и abolk просто поставив указанную галку.