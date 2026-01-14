Ошибки, баги, вопросы - страница 829
Может поможет, галочку в Стилях снимите
Что-то не могу получить у себя Вашу картинку с меню Вид. У меня есть только:
Нажмите на "Показывать меню", потом можете вернуть, если не понравится.
У меня таких глюков вообще не было, обновлял всегда до последней версии.
Фантастика. Помогло. Благодарю, fyords и tol64."Свершилось чудо: друг спас друга"
1. Удаление индикатора несинхронный процесс.
2. Индикатор состоит из двух частей - графической и расчётной. Графическая часть индикатора удаляется раньше расчётной
Спасибо!
Но вот это непонятно.. Индюк - удалён = стоппед, стало быть, а цыкл - цыклит таки..))
зы.. Пример с родных экзамплов - МАКД
Почему бы нет? Целая часть вещественного числа может быть гораздо больше, чем влазит в 32 бита integer
>about round
Отсечь от трилльончика дробну часть - шешнацать знаков.. Да.. Эт - архиважно!! )))))
ну не int, так long хотя б, а?;)
Добрый день.
Скажите пожалуйста, суммы выплат во вкладках агенты и расчеты, расходятся!
(Пример: "доход" = 1,80 а в "операциях" всего 0,42 на сегодняшний день)
Так и должно быть или со временем цифры сойдутся ?