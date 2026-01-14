Ошибки, баги, вопросы - страница 829

fyords:

Может поможет, галочку в Стилях снимите

Что-то не могу получить у себя Вашу картинку с меню Вид. У меня есть только:

 

 
abolk:

Что-то не могу получить у себя Вашу картинку с меню Вид. У меня есть только:

Нажмите на "Показывать меню", потом можете вернуть, если не понравится. 

 
abolk:

Что-то не могу получить у себя Вашу картинку с меню Вид. У меня есть только:

 

Страница > Стиль
 
Фантастика. Помогло. Благодарю, fyords и tol64."Свершилось чудо: друг спас друга"
 
fyords:

У меня таких глюков вообще не было, обновлял всегда до последней версии.

Только что исправил. Ctrl + F11 исправило мои "проблемы". Эти горячие клавиши не только подгоняют страницу по ширине, но также крошат вёрстку страниц на сайтах Гугл. :)
 
abolk:
Фантастика. Помогло. Благодарю, fyords и tol64."Свершилось чудо: друг спас друга"
Всегда пожалуйста )
stringo:

1. Удаление индикатора несинхронный процесс.

2. Индикатор состоит из двух частей - графической и расчётной. Графическая часть индикатора удаляется раньше расчётной

Спасибо!

Но вот это непонятно.. Индюк - удалён = стоппед, стало быть, а цыкл - цыклит таки..))

зы.. Пример с родных экзамплов - МАКД

for(int i=limit;i<rates_total && !IsStopped();i++){
stringo:
Почему бы нет? Целая часть вещественного числа может быть гораздо больше, чем влазит в 32 бита integer

>about round

Отсечь от трилльончика дробну часть - шешнацать знаков.. Да.. Эт - архиважно!! )))))

ну не int, так long хотя б, а?;)

Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Вещественные типы (double, float)
Koshi:

Ещё желательно писать, что Вы хотели от кода и что получили в итоге... предположение ещё такое... может Вы истории побольше подгрузили, поэтому мувинги длинные и меняются?
 

Добрый день.

Скажите пожалуйста, суммы выплат во вкладках агенты  и расчеты, расходятся!

(Пример: "доход" = 1,80 а в "операциях" всего 0,42 на сегодняшний день) 

Так и должно быть или со временем цифры сойдутся ? 

