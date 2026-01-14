Ошибки, баги, вопросы - страница 781

papaklass:

 Это не подойдет?

 

tol64:
ArrayMaximum() и ArrayMinimum() не подойдёт?
Спасибо вам! Придётся изучать массивы! Пока не пользовался... Думал, что можно проще без них. А почему всё-таки в мкл4 и мкл5 такое ограничение?
 
borilunad:

Кто может объяснить, почему Мах и Мin ограничены поиском только из 2х чисел, а не из бОльшего числа, как в других языках? А то приходится делать громоздкие формулы для нахождения искомого... Спасибо!

Восемь хватит?

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                       MinMax.mqh |
//|                             Copyright (c) 2009, Vladimir Gomonov |
//|                                            MetaDriver@rambler.ru |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "(c) 2009, Vladimir Gomonov"
#property link      "MetaDriver@rambler.ru"

double fmin(double a,double b,double c,double d=DBL_MAX,
            double e=DBL_MAX,double f=DBL_MAX,double g=DBL_MAX,double h=DBL_MAX)
  {
    return (
       fmin(a,
       fmin(b,
       fmin(c,
       fmin(d,
       fmin(e,
       fmin(f,
       fmin(g,
       h))))))));
  }

double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,
            double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
  {
    return (
       fmax(a,
       fmax(b,
       fmax(c,
       fmax(d,
       fmax(e,
       fmax(f,
       fmax(g,
       h))))))));
  }
Файлы:
MinMax.mqh  2 kb
 
borilunad:
Спасибо вам! Придётся изучать массивы! Пока не пользовался... Думал, что можно проще без них. А почему всё-таки в мкл4 и мкл5 такое ограничение?
Ограничений нет. MetaDriver показал Вам пример. ))
 
MetaDriver:

Восемь хватит?

Спасибо и Вам! Я почти также пользуюсь, но в общем коде, например, из 4х пар нахожу, потом из 2х пар и из финальной, ну, как в кубковом розыгрыше:

x = fmax(fmax(fmax(a,b),fmax(c,d)),fmax(fmax(e,f),fmax(g,h)));
Пока предпочитаю всё иметь под руками. Так быстрей могу реагировать на капризы рынка. Оптимизации мало. И всё время ищу новые решения в программе. Всем профитов! 
 

масштаб по пунктам на бар, если дробные числа, сносит крышу шкале цен (на скрине йена)

 

PS было нормально, это с каким-то из последних обновлений появилось. 

 

Можно ли у открытой позиции изменить не только SL и TP, а также comment или magic.

 
gpwr:

Можно ли у открытой позиции изменить не только SL и TP, а также comment или magic.

Нет магик позиции равен магику открывавшего ордера,

а вот коммент можно, он равен последнему ордеру в позиции.

 
Urain:

Нет магик позиции равен магику открывавшего ордера,

а вот коммент можно, он равен последнему ордеру в позиции.

Это хорошо. Спасибо.
 
Silent:

масштаб по пунктам на бар, если дробные числа, сносит крышу шкале цен (на скрине йена)

PS было нормально, это с каким-то из последних обновлений появилось. 

Спасибо за сообщение. Исправим.
 
TheXpert:

Я таки увижу свой зигзаг опубликованный в английской части кодобазы?

3 недели это уже забивательство.

Тут наложилось несколько факторов:

  1. Почему Вы не отправили код на проверку? Модераторы не смотрят черновики.
  2. Зачем Вы самостоятельно сделали английскую версию индикатора отдельной публикацией? Все переводы мы делаем сами. Тот ваш вариант в английской части Code base нашли случайно.
  3. Картинка в черновике плоха. Вы же не в первый же раз выкладываетесь в Code base. И кроме того, в шаблоне новой публикации всегда есть рекомендации по подготовки примера в Code Base. Но народ у нас все больше писатель, а не читатель.

Перевод индикатора Идеальный ЗигЗаг будет сделан и опубликован.

