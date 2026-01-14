Ошибки, баги, вопросы - страница 781
ArrayMaximum() и ArrayMinimum() не подойдёт?
Кто может объяснить, почему Мах и Мin ограничены поиском только из 2х чисел, а не из бОльшего числа, как в других языках? А то приходится делать громоздкие формулы для нахождения искомого... Спасибо!
Восемь хватит?
Спасибо вам! Придётся изучать массивы! Пока не пользовался... Думал, что можно проще без них. А почему всё-таки в мкл4 и мкл5 такое ограничение?
Восемь хватит?
Спасибо и Вам! Я почти также пользуюсь, но в общем коде, например, из 4х пар нахожу, потом из 2х пар и из финальной, ну, как в кубковом розыгрыше:Пока предпочитаю всё иметь под руками. Так быстрей могу реагировать на капризы рынка. Оптимизации мало. И всё время ищу новые решения в программе. Всем профитов!
масштаб по пунктам на бар, если дробные числа, сносит крышу шкале цен (на скрине йена)
PS было нормально, это с каким-то из последних обновлений появилось.
Можно ли у открытой позиции изменить не только SL и TP, а также comment или magic.
Нет магик позиции равен магику открывавшего ордера,
а вот коммент можно, он равен последнему ордеру в позиции.
Я таки увижу свой зигзаг опубликованный в английской части кодобазы?
3 недели это уже забивательство.
Тут наложилось несколько факторов:
Перевод индикатора Идеальный ЗигЗаг будет сделан и опубликован.