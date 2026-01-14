Ошибки, баги, вопросы - страница 782
Тут наложилось несколько факторов:
Я отправил код на проверку. Мало того, я проверял статус после того как вместе с русской версией не была опубликована английская. Не надо делать из меня дурака.
Потому что на 4ке так. Я не видел про "сами" ничего и нигде. Решил называется облегчить жизнь редакторам (
Картинка в черновике подходит по всем формальным параметрам. И суть, несмотря на размеры, отлично отражает. Это картинка с 4ки с опубликованного кода.
В русской версии редакторы сделали картинку лучше.
Перевод индикатора Идеальный ЗигЗаг будет сделан и опубликован.
Спасибо конечно. Но осадок остался. И честно говоря больше от этого вашего коммента, чем от самой задержки (
Поменяйте свои компьютеры - задолбало - у Вас они постоянно бегут вперёд.
А нужно ли это - любой кто работает возьмите случайный источник и наложите на исторические данные - посмотрите, что получится
Восемь хватит?
Представленная функция корректно работает только с положительными числами. Для того, чтобы функция работала во всем диапазоне чисел, необходимо DBL_MIN заменить на -DBL_MAX.
При недостаточном месте не диске, забавно глюкавить начинает)
Эээ...??? Проверьте ещё раз.
