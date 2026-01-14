Ошибки, баги, вопросы - страница 782

Rosh:

Тут наложилось несколько факторов:

  1. Почему Вы не отправили код на проверку? Модераторы не смотрят черновики.

Я отправил код на проверку. Мало того, я проверял статус после того как вместе с русской версией не была опубликована английская. Не надо делать из меня дурака.

  1. Зачем Вы самостоятельно сделали английскую версию индикатора отдельной публикацией? Все переводы мы делаем сами. Тот ваш вариант в английской части Code base нашли случайно.

Потому что на 4ке так. Я не видел про "сами" ничего и нигде. Решил называется облегчить жизнь редакторам (

  1. Картинка в черновике плоха. Вы же не в первый же раз выкладываетесь в Code base. И кроме того, в шаблоне новой публикации всегда есть рекомендации по подготовки примера в Code Base. Но народ у нас все больше писатель, а не читатель.

Картинка в черновике подходит по всем формальным параметрам. И суть, несмотря на размеры, отлично отражает. Это картинка с 4ки с опубликованного кода.

В русской версии редакторы сделали картинку лучше.

Перевод индикатора Идеальный ЗигЗаг будет сделан и опубликован.

Спасибо конечно. Но осадок остался. И честно говоря больше от этого вашего коммента, чем от самой задержки (

 

Поменяйте свои компьютеры - задолбало  - у Вас они постоянно бегут вперёд.

 
Я не комментарий  - я как и все хочу чтоб время было настоящее - текущее, по гринвичу в секундах,  а то на полсекунды гуляете и более. Чё мозгов не хватает схватить?
 

А нужно ли это - любой кто работает возьмите случайный источник и наложите на исторические данные - посмотрите, что получится

 
MetaDriver:

Восемь хватит?

 double fmax(double a,double b,double c,double d=DBL_MIN,double e=DBL_MIN,double f=DBL_MIN,double g=DBL_MIN,double h=DBL_MIN)
Представленная функция корректно работает только с положительными числами. Для того, чтобы функция работала во всем диапазоне чисел, необходимо DBL_MIN заменить на -DBL_MAX.
Yurich:
Представленная функция корректно работает только с положительными числами. Для того, чтобы функция работала во всем диапазоне чисел, необходимо DBL_MIN заменить на -DBL_MAX.
Эээ...???   Проверьте ещё раз.
 

При недостаточном месте не диске, забавно глюкавить начинает)

 

 

 
MetaDriver:
Эээ...???   Проверьте ещё раз.
Зачем проверять. DBL_MIN - " Минимальное положительное значение, которое может быть  представлено типом double"  и оно всегда будет больше любых сравниваемых отрицательных чисел. :) 
В сервисе "Работа" со вчерашнего вечера невозможно оставить заявку на выполнение работы. Поправьте, пожалуйста.
 
MetaDriver:
Эээ...???   Проверьте ещё раз.
Это ты проверь, DBL_MIN стремится к нулю, тогда как у Yurich -DBL_MAX очень наименьшее отрицательное число.
