Ошибки, баги, вопросы - страница 655
Спасибо за ссылочку, тогда в догонку такой вопрос: можно ли этим кодом тестировать производительность видяхи?
Не. Сначала нужно пару мульёнов объектов на страницу налепить. А потом уже loop(10000){ ChartRedraw(); }
Не. Сначала нужно пару мульёнов объектов на страницу налепить. А потом уже loop(10000){ ChartRedraw(); }
Ну пару мульёнов это уже перебор но вот со 100 тысяч вполне можно потестировать.
Так годится? можно ли это назвать "объективный тест видеокарты на пригодность для МТ5" ?
Или может быть нужно чтоб объекты ещё и меняли свои значения?
Ну пару мульёнов это уже перебор но вот со 100 тысяч вполне можно потестировать.
Так годится? можно ли это назвать "объективный тест видеокарты на пригодность для МТ5" ?
чего пишет-то? :) у меня
2012.02.27 19:04:09 CardTest(Urain) (EURUSD,H1) Count ChartRedraw()=1000 at time=26224 ms
Давай попробуем с перерисовкой части объектов, и с указанием проца и видяхи, если разработчики не забракуют то можно создать ветку и все желающие выложат свои данные. Вот код с перерисовкой части объектов.
вот переписал ещё принты чтоб было видно на каких настройках.
Упс внутренние счётчики нужно на j поменять.
Пишет:
Давай попробуем с перерисовкой части объектов, и с указанием проца и видяхи, если разработчики не забракуют то можно создать ветку и все желающие выложат свои данные. Вот код с перерисовкой части объектов.
Указанный тест больше тестирует скорострельность асинхронной очереди коммуникации с объектами (функции ObjectSetXXXX), а не видеосистему.
Я не утверждаю, но может вы не заметили что перед началом теста было замерено время цилка изменения объектов, с последующим вычетом кратного времени из общего.
Поправьте если я ошибаюсь.
ЗЫ едиснвенно я не делаю скидку на if(i%2==0) но не думаю что эта проверка существенно изменит показатели, нам ведь нужна относительная цифра на разных видяхах.
ЗЫ кстати подобные замеры получаются и без перерисовки, да же чуть больше что наверно говорит о том что при частом использовании функции ObjectSetXXXX её работа как то ускоряется, и вычет времени немного переоценивается.
Пишет:
Теперь так:
2012.02.27 19:37:44 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M30) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=22792 mk.c.CPU: AuthenticAMD AMD Phenom(tm) II X6 1100T Processor with OpenCL 1.1 (6 units, 3840 MHz, 16345 Mb, version 2.0)
GPU: Advanced Micro Devices, Inc. Cayman with OpenCL 1.1 (20 units, 750 MHz, 1024 Mb, version CAL 1.4.1664 (VM))
Но это на пустом экране. А когда вот на таком (512 линий на верхнем индикаторе и столько же на нижнем):
тогда вот так
2012.02.27 19:47:53 gpu_Test (Urain) (EURUSD,M1) ChartRedraw() Count=1000 CountObj=100000 CountObjRedrawt=1000 time=123022 mk.c.
Я не утверждаю, но может вы не заметили что перед началом теста было замерено время цилка изменения объектов, с последующим вычетом кратного времени из общего.
Да, я сразу не заметил, что есть операция коррекции.
Но все равно моя поправка полностью корректна. Скорострельность асинхронной очереди (а это реально очередь) напрямую зависит от режима работы с ней.
Вначале Вы замерили скорость очереди за запись без внешних раздражителей и операций чтения из нее. Фактически это произошло мгновенно (reso=0 ms, проверьте сами). Но потом в тестах Вы начали использовать не только запись, но и чтение через ChartRedraw, что начало приводить к блокировке очереди на вычитку и наложения всех операций.
Фактически это тест 1 000 000 изменений среди 1 000 объектов из существующего набора в 100 000 объектов. Назвать это тестом видео при использовании ObjectXXXx функций никак нельзя.
А если сначало замерить полный набор перерисовок без ChartRedraw а потом с ней, и сделать вычет, это будет корректным?
Кстати тема довольно актуальна, могли бы и написать какой нить тестик, вам то со знанием внутренней структуры mql проще.