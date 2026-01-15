Ошибки, баги, вопросы - страница 1884
Будем разбираться.
Когда заходишь на счет другого брокера, то в Символах (CTRL+U) название брокера, откуда терминал установил.
На скрине счет FXCM, а в спецификациях FXFlat.
Возможно, поддержат предложение.
Символ текущего активного чарта немного подсвечивать в списке Обзора рынка. А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.
Например, открыт чарт EURCAD. Хочу посмотреть быстро текущий спред, кидаю взгляд на Обзор рынка и начинаю искать, где же EURCAD. А если бы был подсвечен - сразу бы зацепился взглядом и считал нужную инфу глазами. Норм?
Да, не хватает - сам много раз глаза терял свои среди длинного списка.
Только вот это не понятно:
А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.
Зачем их подсвечивать? Выделенный символ подсвечивать например так, как он сейчас подсвечивается если его выделить в списке, и щёлкнуть за пределами окна этого списка.
А остальные зачем подсвечивать?
А-а-а, кажется понял - символы всех открытых чартов подсвечивать слабее, а символ активного чарта - ярче... Верно?
Ну да, нормально было бы.
Просто отлично было-бы.
Хорошее предложение по модернизации
А-а-а, кажется понял - символы всех открытых чартов подсвечивать слабее, а символ активного чарта - ярче... Верно?
Или просто доступ к формату из MQL. Тогда каждый разукрасит, что захочет.
Его отладка не запускается. Сохраняю под другим именем файл - запускается без проблем. Обратно - не запускается.
Перезагрузки эдитора и терминала никак не помогают. Эдитор 1596, терминал 1598.
Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий
Ошибки, баги, вопросы
fxsaber, 2017.05.04 17:12Разогрев кэшей
По выполнению скрипта хорошо видно, что CopyTicks в скриптах не является асинхронной. MQL_MEMORY_USED врет.
И главное, что-то кэши спотыкаются (Metaquotes-Demo)
Просьба запустить у себя с количеством символом в Обзоре рынка не меньше сотни.
При чем проблема с кэшами только на некоторых символах заметна. Остальные - норм.
Похоже, затык в CopyTicks на таких символах
Скрипт уходит в глубокие размышления.