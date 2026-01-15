Ошибки, баги, вопросы - страница 1884

Renat Fatkhullin:
Будем разбираться.
Я тоже схитрож... эта... в общем скачал отсюда https://www.mql5.com/ru/forum/191913/page2#comment_5002499 билд 1598 и дебагер подвис (не отвечает), заменил взад на 1596 и жду пока разберётесь.
Когда заходишь на счет другого брокера, то в Символах (CTRL+U) название брокера, откуда терминал установил.

На скрине счет FXCM, а в спецификациях FXFlat.

 

Возможно, поддержат предложение.

Символ текущего активного чарта немного подсвечивать в списке Обзора рынка. А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.

Например, открыт чарт EURCAD. Хочу посмотреть быстро текущий спред, кидаю взгляд на Обзор рынка и начинаю искать, где же EURCAD. А если бы был подсвечен - сразу бы зацепился взглядом и считал нужную инфу глазами. Норм?

 
fxsaber:

Возможно, поддержат предложение.

Символ текущего активного чарта немного подсвечивать в списке Обзора рынка. А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.

Например, открыт чарт EURCAD. Хочу посмотреть быстро текущий спред, кидаю взгляд на Обзор рынка и начинаю искать, где же EURCAD. А если бы был подсвечен - сразу бы зацепился взглядом и считал нужную инфу глазами. Норм?

Да, не хватает - сам много раз глаза терял свои среди длинного списка.

Только вот это не понятно:

А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.

Зачем их подсвечивать? Выделенный символ подсвечивать например так, как он сейчас подсвечивается если его выделить в списке, и щёлкнуть за пределами окна этого списка.

А остальные зачем подсвечивать?

А-а-а, кажется понял - символы всех открытых чартов подсвечивать слабее, а символ активного чарта - ярче... Верно?

Ну да, нормально было бы.

 
Artyom Trishkin:

Да, не хватает - сам много раз глаза терял свои среди длинного списка.

Только вот это не понятно:

Зачем их подсвечивать? Выделенный символ подсвечивать например так, как он сейчас подсвечивается если его выделить в списке, и щёлкнуть за пределами окна этого списка.

А остальные зачем подсвечивать?

А-а-а, кажется понял - символы всех открытых чартов подсвечивать слабее, а символ активного чарта - ярче... Верно?

Ну да, нормально было бы.

Просто отлично было-бы.


fxsaber:

Возможно, поддержат предложение.

Символ текущего активного чарта немного подсвечивать в списке Обзора рынка. А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.

Например, открыт чарт EURCAD. Хочу посмотреть быстро текущий спред, кидаю взгляд на Обзор рынка и начинаю искать, где же EURCAD. А если бы был подсвечен - сразу бы зацепился взглядом и считал нужную инфу глазами. Норм?

Хорошее предложение по модернизации

 
fxsaber:

Возможно, поддержат предложение.

Символ текущего активного чарта немного подсвечивать в списке Обзора рынка. А символы всех чартов подсвечивать так же, но еще слабее.

Например, открыт чарт EURCAD. Хочу посмотреть быстро текущий спред, кидаю взгляд на Обзор рынка и начинаю искать, где же EURCAD. А если бы был подсвечен - сразу бы зацепился взглядом и считал нужную инфу глазами. Норм?

Или просто доступ к формату из MQL. Тогда каждый разукрасит, что захочет.
 
При одновременном запуске нескольких MT5 в portable, начинают грузиться, но не запускаются и выгружаются из процессов, нужна пуза между запусками разных копию, это у всех так?
 
Artyom Trishkin:

А-а-а, кажется понял - символы всех открытых чартов подсвечивать слабее, а символ активного чарта - ярче... Верно?

Точно!
Andrey Khatimlianskii:
Или просто доступ к формату из MQL. Тогда каждый разукрасит, что захочет.
Хочется именно штатного поведения.
 
Скрипт MQL5\Scripts\Test2.mq5
void OnStart() {}

Его отладка не запускается. Сохраняю под другим именем файл - запускается без проблем. Обратно - не запускается.

Перезагрузки эдитора и терминала никак не помогают. Эдитор 1596, терминал 1598.

 

Форум по трейдингу, автоматическим торговым системам и тестированию торговых стратегий

Ошибки, баги, вопросы

fxsaber, 2017.05.04 17:12

Разогрев кэшей
#define _CS(A) ((!IsStopped()) && (A))
#define TOSTRING(A) #A + " = " + (string)(A) + "\n"

void OnStart()
{
  ulong FullCycle = 0;
  MqlTick Ticks[];
  
  while (_CS(true))
  {
    const ulong StartTime = GetMicrosecondCount();
    
    for (int i = SymbolsTotal(true) - 1; _CS(i >= 0); i--)
      Comment(TOSTRING(SymbolsTotal(true)) + TOSTRING(SymbolName(i, true)) +
              TOSTRING(i) + TOSTRING(CopyTicks(SymbolName(i, true), Ticks)) +
              TOSTRING(MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_USED)) + TOSTRING(MQLInfoInteger(MQL_MEMORY_LIMIT)) +
              TOSTRING(FullCycle));
              
    FullCycle = GetMicrosecondCount() - StartTime;              
  }
}

По выполнению скрипта хорошо видно, что CopyTicks в скриптах не является асинхронной. MQL_MEMORY_USED врет.

И главное, что-то кэши спотыкаются (Metaquotes-Demo)

Просьба запустить у себя с количеством символом в Обзоре рынка не меньше сотни.

При чем проблема с кэшами только на некоторых символах заметна. Остальные - норм.

Похоже, затык в CopyTicks на таких символах

Локализовал баг на Metaquotes-Demo
void OnStart()
{
  MqlTick Ticks[];
  
  Print(CopyTicks("#KFT", Ticks));
}

Скрипт уходит в глубокие размышления.

