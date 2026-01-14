Ошибки, баги, вопросы - страница 571
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Первый пример - гиперкопрессия фракталов от младших ТФ, лезущих друг на друга в пределах одного-двух баров текущего ТФ. Понятно, что это визуально нечитабельно и за ненадобностью должно отфильтровываться. Второй вариант - весьма пристойный (остались фракталы только от текущего ТФ и старше).
По результатам оптимизации имеем:
Выбираем первую строчку с проходом 1870 и получаем:
или
Как это понять?
Что-то сломали в билде 540 - судя по отзывам (http://forum.fxtde.com/index.php?showtopic=2747&view=findpost&p=34925) простая перекомпиляция не помогла.
У меня у самого у части брокеров работает, у одного
2011.11.15 17:35:54 HistoryBase 'AUDUSD' 1 invalid bars removed
2011.11.15 17:35:52 HistoryBase 'AUDUSD' 1 invalid bars removed
2011.11.15 17:35:50 HistoryBase 'AUDUSD' 1 invalid bars removed
2011.11.15 17:35:48 HistoryBase 'AUDUSD' 1 invalid bars removed
+++
Запустил на 32-битной редакции... Сначала ничего не вывело, затем:
2011.11.15 18:24:38 HWAFM_instrument (EURUSD,M1) Access violation read to 0x449C2D9C in 'E:\MetaTrader5\MT532\MQL5\Experts\HWAFM\HWAFM_instrument.ex5'
на 64-битных видимых проблем нет
Как это понять?
Тестер работает с ошибками.
Исправлять надо!
По результатам оптимизации имеем:
Выбираем первую строчку с проходом 1870 и получаем:
или
Как это понять?
Это на последнем билде?
Сообщите также номер билда тестерного агента.
И вообще, с таким вопросами - в сервисдеск. Надо детально разбираться
По результатам оптимизации имеем:
Выбираем первую строчку с проходом 1870 и получаем:
или
Как это понять?
Напишите в сервисдеск. Приложите эксперта, настройки оптимизации, входных параметров, сервер на котором выполнялась оптимизация + какие использовались агенты.
Если остались логи то и их.
if (SymbolSelect(Exp_Symbol, true))
{
Print("Символ " + Exp_Symbol + " выбран в окне MarketWatch.");
}
else
{
Print("Произошла ошибка при выборе символа " + Exp_Symbol);
GetMyLastError(GetLastError());
}
CSymbolInfo Exp_Symbol_Info;if (!Exp_Symbol_Info.Name(Exp_Symbol))
{
Print("Не удалось инициализировать стандартный торговый класс CSymbolInfo на паре " + Exp_Symbol);
return(false);
}
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
Sleep(1000);
if(!Exp_Symbol_Info.IsSynchronized())
{
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
ResetLastError();
//-- запрос данных холостой (неважно с ошибкой или нет, запрос осуществлен = > должна начать подкачиваться история)
MqlRates rt[10]; // Массив значений цен для X последних баров
if(CopyRates(Exp_Symbol,Exp_Period_Work,0,10,rt)!=10) // Копируем в массив значения цен 2-х последних баров
{
PrintLog("CopyRates "+Exp_Symbol+" не загружена история");
GetMyLastError(GetLastError());
Sleep(1000);
Exp_Symbol_Info.Refresh();
Exp_Symbol_Info.RefreshRates();
}
Есть ли ошибка в этом коде? Эксперт мультивалютный. По паре на которой запущен все нормально цены есть, по другим парам что то непонятное происходит с ценами.
То они есть, то их нет. Если тестер нормально загружает данные то в логах такие строки
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: contains 355335 M1 records of beginning data from 2009.01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:02 Символ GBPUSD выбран в окне MarketWatch.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPUSD: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:06 Core 1 GBPUSD: symbol to be synchronized
2011.11.16 10:09:06 Core 1 2010.01.01 00:00:02 Инициализация советника... GBPUSD
................
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history begins from 2009.01.02 06:00
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011.11.16 10:09:08 Core 1 GBPCHF: contains 365428 M1 records of beginning data from 2009.01.02 06:01 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:07 Core 1 2010.01.01 00:00:03 Символ GBPCHF выбран в окне MarketWatch.
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:07 Core 1 GBPCHF: symbol to be synchronized
.................
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history begins from 2009.01.02 10:00
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY,H1: history cache reserved for estimated 12497 bars
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: contains 352656 M1 records of beginning data from 2009.01.02 10:00 to 2009.12.31 18:59
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol tick base found
2011.11.16 10:09:09 Core 1 2010.01.01 00:00:05 Символ USDJPY выбран в окне MarketWatch.
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: history synchronized from 2009.01.02 to 2010.12.31
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 3304 bytes of symbol info received
2011.11.16 10:09:09 Core 1 USDJPY: symbol to be synchronized
Но иногда тестер выдает:
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDCHF
................
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
2011.11.16 10:09:52 Core 1 no prices for symbol USDJPY
.....................
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
2011.11.16 10:09:51 Core 1 no prices for symbol USDCHF
Причем если первый раз нормально проходит тест и данные подгружены, то второй раз цен нет. История по символам загружена, эксперт запускался неоднократно. Что нужно сделать, какие проверки поставить чтобы данные загрузились по символам отличным от того на котором тестируется эксперт?
Заметил, что если после удачного запуска прервать тест, второй раз инициализация неудачна. и третий и четвертый. Если закрыть терминал и открыть снова , то первый запуск будет нормальным. Если не прерывать тест и повторно его запустить, то опять получаю ошибку "no prices for symbol"
Konstantin83:
Причем если первый раз нормально проходит тест и данные подгружены, то второй раз цен нет. История по символам загружена, эксперт запускался неоднократно. Что нужно сделать, какие проверки поставить чтобы данные загрузились по символам отличным от того на котором тестируется эксперт?
Заметил, что если после удачного запуска прервать тест, второй раз инициализация неудачна. и третий и четвертый. Если закрыть терминал и открыть снова , то первый запуск будет нормальным. Если не прерывать тест и повторно его запустить, то опять получаю ошибку "no prices for symbol"
А где и как формируется MarketWatch?
как я понял этот блок пытается добавить символ в список, с проверкой результата.
Но если эксперт мульт значит добавляться должны несколько валютных пар (что из приведенного выше примера не видно).