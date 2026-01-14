Ошибки, баги, вопросы - страница 569
В тестере, если проводить тест с 2000 года на дневных барах в режиме "Только цены открытия" обнаружил пропуск. То есть, вот нормальный результат в режиме "OHLC на M1":
А вот в режиме "Только цены открытия":
Приблизительно с 2002 года по 2006 год пропуск.
---
У кого-нибудь подобное было?
Тестер отказывается совершать сделки. Если установить с сайта Metatrader5 советники работают прекрасно, как устанавливают ордера sl и tp, так и открывают сделки. Но стоит пройти обновлению MetaTrader5, то ни одной сделки тестер не производит. Перезапуск не помогает.
PS. Похожей темы не нашел поиском, так что не ругайтесь.
Господа, подскажите, где здесь может быть проблема.
Есть функция на закрытие всего объема ордеров по инструменту. Терминал изобилует ошибками такого содержания:
2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07 failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [Invalid request]
Вот код функции:
Ваша проблема на текущий момент решается добавлением 2 строк после объявления торговых структур.
В новом билде перестали копироваться простые структуры в цикле. Вот проверочный скрипт:
Спасибо, воспроизвели. Будем исправлять.
Если в свойствах графика стоит "График сверху", то на нижней планке вертикальной линии время визуально не совмещается с временем на графике.
Если же отключить "График сверху", то всё нормально.
добавил записи
ZeroMemory(request);
ZeroMemory(result);
после объявления торговых структур ==> все заработало ==> как ча-си-ки !
Если внутри пользовательской функции несколько раз выполняется OrderSend(),
то ZeroMemory(result) нужно выполнять перед каждым OrderSend()?
Если эксперт работает on-line то данные подгружает из каталога \MetaTrader 5\MQL5\Files. А как загрузить данные из файла при тестировании эесперта?