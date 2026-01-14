Ошибки, баги, вопросы - страница 569

Новый комментарий
 

 

   В тестере, если проводить тест с 2000 года на дневных барах в режиме "Только цены открытия" обнаружил пропуск. То есть, вот нормальный результат в режиме "OHLC на M1":

   А вот в режиме  "Только цены открытия":

 

    Приблизительно с 2002 года по 2006 год пропуск.

--- 

    У кого-нибудь подобное было?

 

Тестер отказывается совершать сделки. Если установить с сайта Metatrader5 советники работают прекрасно, как устанавливают ордера sl и tp, так и открывают сделки. Но стоит пройти обновлению MetaTrader5, то ни одной сделки тестер не производит. Перезапуск не помогает.  

 

PS. Похожей темы не нашел поиском, так что не ругайтесь.

 
ire9589:

Тестер отказывается совершать сделки. Если установить с сайта Metatrader5 советники работают прекрасно, как устанавливают ордера sl и tp, так и открывают сделки. Но стоит пройти обновлению MetaTrader5, то ни одной сделки тестер не производит. Перезапуск не помогает.  

 

PS. Похожей темы не нашел поиском, так что не ругайтесь.

 В случаях проблем с работоспособностью LiveUpdate-обновлений рекомендуется полностью переустановить клиентский терминал.
 
Cmu4:

Господа, подскажите, где здесь может быть проблема. 

Есть функция на закрытие всего объема ордеров по инструменту. Терминал изобилует ошибками такого содержания: 

2011.11.12 13:34:28 2011.10.10 04:01:07   failed instant sell 0.20 EURUSD at 1.34542 [Invalid request]

 

Вот код функции:
 

Ваша проблема на текущий момент решается добавлением 2 строк после объявления торговых структур.

   ZeroMemory(mrequest);
   ZeroMemory(mresult);
 
Valmars:

В новом билде перестали копироваться простые структуры в цикле. Вот проверочный скрипт:

Спасибо, воспроизвели. Будем исправлять. 

 

 Если в свойствах графика стоит "График сверху", то на нижней планке вертикальной линии время визуально не совмещается с временем на графике.

Если же отключить "График сверху", то всё нормально.

 

добавил записи


ZeroMemory(request);

ZeroMemory(result);

после объявления торговых структур  ==>  все заработало   ==>  как ча-си-ки !

 
alexvd:

Ваша проблема на текущий момент решается добавлением 2 строк после объявления торговых структур.

 

Если внутри пользовательской функции несколько раз выполняется OrderSend(),

то ZeroMemory(result) нужно выполнять перед каждым OrderSend()?

 
MoneyJinn:

Если внутри пользовательской функции несколько раз выполняется OrderSend(),

то ZeroMemory(result) нужно выполнять перед каждым OrderSend()?

 

Я бы сказал не перед вызовом OrderSend, а после каждой декларации торговой структуры.
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
Документация по MQL5: Торговые функции / OrderSend
  • www.mql5.com
Торговые функции / OrderSend - Документация по MQL5
 

Если эксперт работает on-line то данные подгружает из каталога \MetaTrader 5\MQL5\Files. А как загрузить данные из файла при тестировании эесперта?

1...562563564565566567568569570571572573574575576...3695
Новый комментарий