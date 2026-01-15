Ошибки, баги, вопросы - страница 2134

Новый комментарий
 
fxsaber:
OBJ_CHART-баг. Индикатор

Результат неверный

Я добавил ::ChartRedraw 

Вот результат:

2018.02.19 23:27:35.526 ChartGetInteger(Chart,CHART_WIDTH_IN_PIXELS) = 400
2018.02.19 23:27:36.323 ChartGetInteger(Chart,CHART_WIDTH_IN_PIXELS) = 400
2018.02.19 23:27:36.324 ChartGetInteger(Chart,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS) = 250

Первой идет раскомментированная строка (добавил PRINT для определенности)

 

покупатель пытается установить продукт купленный в маркете, но у него не удается это сделать, активации не использованы.

в чем может быть причина?

мар

 
A100:

Я добавил ::Redraw 

У меня не работает. Покажите код.

 
fxsaber:

У меня не работает. Покажите код.

void OnInit()
{
        ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XSIZE, 400 ); // Ширина
        ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_YSIZE, 250 ); // Высота
        ChartRedraw();
        ChartRedraw( Chart );
        ChartSetInteger( Chart, CHART_SHOW, false );
        PRINT( ChartGetInteger(Chart, CHART_WIDTH_IN_PIXELS ));
}
 
A100:

Спасибо! Немного еще поэкспериментировал. Оказалось, что лечится именно такой последовательсностью и сразу после изменения свойств КАЖДОГО объекта.

  ChartRedraw();
  ChartRedraw(Chart);

Костыльно, конечно.


ЗЫ А вот так облом

  // Задаем свойства объекта
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XSIZE, 400); // Ширина
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_YSIZE, 250); // Высота
  
  ChartRedraw();
  ChartRedraw(Chart);
    
  ChartSetInteger(Chart, CHART_SHOW, false);

  // Задаем свойства объекта
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XSIZE, 400); // Ширина
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_YSIZE, 250); // Высота
  
  ChartRedraw();
  ChartRedraw(Chart);

Т.е. если нужно будет переизменять свойства объекта, то будут ошибочные результаты, будто CHART_SHOW == true.

 
А еще вот так работает вроде:
void OnInit()
{ 
  ChartRedraw(0);
  // Задаем свойства объекта
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_XSIZE, 400); // Ширина
  ObjectSetInteger(0, Name, OBJPROP_YSIZE, 250); // Высота
  ChartSetInteger(Chart, CHART_SHOW, false);

  ChartGetInteger(Chart, CHART_WIDTH_IN_PIXELS); // Если закомментировать строку, то все будет работать правильно
  PRINT(ChartGetInteger(Chart, CHART_WIDTH_IN_PIXELS));  // Правильное значение - 400 330
}
Но при смене свойства OBJPROP_PERIOD
кажись ChartRedraw не помогает =(
 
Alexandr Bryzgalov:

покупатель пытается установить продукт купленный в маркете, но у него не удается это сделать, активации не использованы.

в чем может быть причина?


Причин может быть много. Но здесь вам не дадут ответ. 
Вам нужно писать в сервисдеск. Вернее клиент должен писать в сервисдеск. А вы можете посмотреть на причину в логах, по тиамвиефер,  попытаться решить эту проблему своими способами. 

Например перегрузить терминал и перелогиниться,  переустановить терминал или почистить кэш. Проверить версию ИЕ и так далее. Каждый случай уникален. 
Иногда даже приходится ставить апдейты на windows. 
 
oEdwardo:
А еще вот так работает вроде:

Нет, к сожалению. Проблема же не в том, чтобы именно этот демонстрационный индикатор заставить работать, а чтобы свойства менялись OBJ_CHART-графика менялись на правильные.

 
Vladislav Andruschenko:
Причин может быть много. Но здесь вам не дадут ответ. 
Вам нужно писать в сервисдеск. Вернее клиент должен писать в сервисдеск. А вы можете посмотреть на причину в логах, по тиамвиефер,  попытаться решить эту проблему своими способами. 

Например перегрузить терминал и перелогиниться,  переустановить терминал или почистить кэш. Проверить версию ИЕ и так далее. Каждый случай уникален. 
Иногда даже приходится ставить апдейты на windows. 

спасибо, разобрались.

со слов клиента у него был старый установочник

после скачивания установочника с сайта брокера все установилось корректно

 
Alexandr Bryzgalov:

спасибо, разобрались.

со слов клиента у него был старый установочник

после скачивания установочника с сайта брокера все установилось корректно


возможно мт был старой версии? такое тоже иногда бывает. 

1...212721282129213021312132213321342135213621372138213921402141...3696
Новый комментарий