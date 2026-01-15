Ошибки, баги, вопросы - страница 2134
OBJ_CHART-баг. Индикатор
Результат неверный
Я добавил ::ChartRedraw
Вот результат:
2018.02.19 23:27:35.526 ChartGetInteger(Chart,CHART_WIDTH_IN_PIXELS) = 400
2018.02.19 23:27:36.323 ChartGetInteger(Chart,CHART_WIDTH_IN_PIXELS) = 400
2018.02.19 23:27:36.324 ChartGetInteger(Chart,CHART_HEIGHT_IN_PIXELS) = 250
Первой идет раскомментированная строка (добавил PRINT для определенности)
покупатель пытается установить продукт купленный в маркете, но у него не удается это сделать, активации не использованы.
Я добавил ::Redraw
У меня не работает. Покажите код.
Спасибо! Немного еще поэкспериментировал. Оказалось, что лечится именно такой последовательсностью и сразу после изменения свойств КАЖДОГО объекта.
Костыльно, конечно.
ЗЫ А вот так облом
Т.е. если нужно будет переизменять свойства объекта, то будут ошибочные результаты, будто CHART_SHOW == true.
Но при смене свойства OBJPROP_PERIOD
кажись ChartRedraw не помогает =(
А еще вот так работает вроде:
Нет, к сожалению. Проблема же не в том, чтобы именно этот демонстрационный индикатор заставить работать, а чтобы свойства менялись OBJ_CHART-графика менялись на правильные.
Причин может быть много. Но здесь вам не дадут ответ.
спасибо, разобрались.
со слов клиента у него был старый установочник
после скачивания установочника с сайта брокера все установилось корректно
возможно мт был старой версии? такое тоже иногда бывает.