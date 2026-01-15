Ошибки, баги, вопросы - страница 1885
весит 5 Кб?
Почему EX5 такого кода
Локализовал баг на Metaquotes-Demo
Скрипт уходит в глубокие размышления.
Воспроизводится.
Наверное, потому, что на тиковом графике этого инструмента "ожидание обновления".
При остановке скрипта положенные -1 в журнал выводятся, т.е. он не висит наглухо, а ждет ответа терминала.
Локализовал баг на Metaquotes-Demo
2017.05.11 14:42:14.742 Scripts script test_bug (EURUSD,M1) removed
Долгое ожидание копитиков исправим - это проявляется на мертвых символах, у которых давным давно нет тиков.
Будет все мгновенно отрабатывать
Какие временные издержки надо считать за норму?
Проверил SymbolInfoTick (96 символов)
Получил
MaxInterval = 7631
Норм?
45 секунд на каждый мертвый инструмент.
Это вообще нормально?
На разные ситуации возвращается одинаковое значение.
Понимаю, что нужно проверять, но всякое бывает...
позиции
распечатка результата
И в чём вопрос?
Где видно, что под номером "i" находится позиция с тикетом таким-то, по символу такому-то? В общем кроме простого вывода порядкового номера выводите ещё и тикет и символ.