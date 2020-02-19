Создание пользовательских символов в MetaTrader 5

Привет коллеги,

Я хочу сделать символ, который уже находится в Обзоре рынка, но я хочу изменит время начала и время окончания указанной котировочной сессии для указанных символа и дня недели.

Пример фьючерса фондовые индексы США: время начала и окончания указанной котировочной сессии начать и заканчиваеть когда открывает и закрывает фондовую биржу США.

В прикрепленном файле я показываю, что я делаю, но время начала и окончания указанной котировочной сессии начинается и заканчивается не так. Где я ошибаюсь.

Я посмотрел отсюда https://www.mql5.com/ru/articles/3540


Спасибо

Файлы:
Screenshot_424.jpg  204 kb
vES_NYH1.png  17 kb
 
Я все еще надеюсь на вашу помощь :)
 

1. Уберите формулу, чтобы исключить автоматическое добавление тиков.

2. Напишите сервис, эксперт или индикатор, который будет брать тики инструмента @ES и добавлять их в инструмент ESNY в пределах котировочных сессий

 
Спасибо, но я думал, что ето  это было просто :) Если вам не трудно, вы можете показать мне.

Спасибо

 
Это просто. Но нужно знать. Чтобы знать - нужно учиться и искать. 

   https://www.mql5.com/ru/articles/4566
Здесь на сайте MQ есть все, чтобы решить эту задачу, но вряд ли есть готовое решение.
Когда что-то не понятно и все попытки поиска ответа оказались тщетны, тогда лучший способ - задать вопрос на форуме и опытные знающие с удовольствием ответят на конкретный вопрос. 

Пользовательский символ можно создать двумя способами: с помощью пользовательского интерфейса и программно.
Ваша задача - это задача для программиста, но не для пользователя, о чем и было сказано. 

Существует еще один способ удовлетворения хотелок, если самому лень разбираться и если понимаете, что программирование - это не ваше, - это фриланс.

