Ошибки, баги, вопросы - страница 2065
Думал, ситуация в обоих случаях будет одинаковая. Ан нет!
fxsaber:
Как по хендлу файла узнать его название?
Так можно только внутри класса А. Как по мне все ок.
ошибка
уже исправлена, пожалуйста подождите выхода нового билда.
МетаEditor добавляет точку к имени файла
Последовательность действий:
В результате имя файла будет Test2..txt вместо Test2.txtБлокнот при прочих равных условиях не добавляет к имени файла лишних точек
fxsaber:
уже исправлена, пожалуйста подождите выхода нового билда.
Нужно смотреть как именно исправлена потому что в аналогичном случае компилятор Microsoft неспроста требует вынести реализацию метода (в данном случае operator =) за пределы класса
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2001#comment_5679732
https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page2001#comment_5680465
Вроде, это неправильное поведение языка, т.к. ограничивает возможности
Мне нужно задать const-поле в виде структуры. Думал, оператор копирования прокатит, а компилятор вместо этого хочет конструктор, потому что по синтаксису похоже. Но это неправильно.
fxsaber, 2017.05.19 22:35
TimeTradeServer может возвращать всякую ерунду. Например, значение меньше, чем TimeCurrent. Это сводит полностью на нет его практическое применение.
Если правильно понимаю идею, то TimeTradeServer при работающем терминале должен был вычислять прошедшее время, после получения TimeCurrent и прибавлять эту разность, своего рода эмулируя будущие значения TimeCurrent.
Сейчас же запустив советник
можно увидеть любую ерунду
Обратите внимание на даты.