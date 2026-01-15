Ошибки, баги, вопросы - страница 1843
Архив пуст. Помещаются в "Отключенные".
Это вам пришло, или откуда-то взяли?
В левом столбце (время) почему-то втемяшилась выделенная строчка, нарушив хронологическую последовательность. Это баг?
По индексу RTSI разные котировки в квике и в MT5 - почему?
Я из-за этого принял не верное торговое решение - ждал перекрытие гэпа для набора позиции - теперь в печали.
Наверное,потому что Вы в МТ5 не тот индекс выбрали
или в разное время скриншоты делали
Разобрался, когда открываешь советник из штатной директории: C:\Program Files\Alfa-Forex MetaTrader 5\MQL5\Experts отладка не работает.
Когда открываешь из временной: C:\Users\Alexander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0DBF5ABC9E39467AFBC39531DE254559\MQL5\Experts\ отладка работает.
Как это исправить?
а направление сделки до сих не починено?
печатаем COPY_TICKS_INFO. проходит 2 тика аск за 1 мс, дублируются тики?
печатаем COPY_TICKS_TRADE. флаг 120,т.е. направление N/A
Посмотрите у себя - есть ли гэп 16 марта на дневках в MT5?
Скрин там один сделан - просто окно свернуто MT5.
Текущие значения совпадают.
Индекс указан на скрине - тот же, что и у Вас, нет?
голову не ломайте, откройте чарт на сайте бирже и сравните. с чем еще сравнивать,как не с источником первоначальным.
http://moex.com/ru/index/RTSI/technical/
судя по всему,тут котировки совпадают с МТ5, так что вопросы больше к квику