fxsaber:
Архив пуст. Помещаются в "Отключенные".
Это вам пришло, или откуда-то взяли?
 
Vitaly Muzichenko:
Это вам пришло, или откуда-то взяли?
Да, тестирую Сервис. Сигнал забанили с таким сообщением.
 
Жаль, что для не проверенных пользователей стерли все VPS-терминалы и историю их использования.
 


В левом столбце (время) почему-то втемяшилась выделенная строчка, нарушив хронологическую последовательность. Это баг?

 

По индексу RTSI разные котировки в квике и в MT5 - почему?


Я из-за этого принял не верное торговое решение - ждал перекрытие гэпа для набора позиции - теперь в печали.

 
-Aleks-:

По индексу RTSI разные котировки в квике и в MT5 - почему?


Я из-за этого принял не верное торговое решение - ждал перекрытие гэпа для набора позиции - теперь в печали.


Наверное,потому что Вы в МТ5 не тот индекс выбрали


или в разное время скриншоты делали
 
Nexxtor:


Разобрался, когда открываешь советник из штатной директории: C:\Program Files\Alfa-Forex MetaTrader 5\MQL5\Experts отладка не работает.

Когда открываешь из временной: C:\Users\Alexander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0DBF5ABC9E39467AFBC39531DE254559\MQL5\Experts\ отладка работает.

Как это исправить?

Понятно, значит никак.
 

а направление сделки до сих не починено?

печатаем COPY_TICKS_INFO. проходит 2 тика аск за 1 мс, дублируются тики?

2017.04.06 11:20:31.603 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 3] 2017.04.06 10:45:24 175.85 176.00 176.00        1 1491475524616       2
2017.04.06 11:20:31.603 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 4] 2017.04.06 10:45:32 175.85 175.95 175.95        5 1491475532992       4
2017.04.06 11:20:31.603 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 5] 2017.04.06 10:45:32 175.85 176.00 175.95        5 1491475532992       4
2017.04.06 11:20:31.603 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 6] 2017.04.06 10:45:42 175.85 175.95 175.95        1 1491475542691       4
2017.04.06 11:20:31.604 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 7] 2017.04.06 10:45:42 175.85 176.00 175.95        1 1491475542691       4
2017.04.06 11:20:31.604 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 8] 2017.04.06 10:45:48 175.85 176.05 176.00        4 1491475548332       4

печатаем COPY_TICKS_TRADE. флаг 120,т.е. направление N/A

2017.04.06 11:13:37.466 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 3] 2017.04.06 10:45:22 175.80 176.00 176.00        1 1491475522489      56
2017.04.06 11:13:37.466 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 4] 2017.04.06 10:45:32 175.85 176.00 175.95        5 1491475532992     120
2017.04.06 11:13:37.466 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 5] 2017.04.06 10:45:42 175.85 176.00 175.95        1 1491475542691     120
2017.04.06 11:13:37.466 принт тиков лайт (AFLT,M5)      [ 6] 2017.04.06 10:45:43 175.85 176.00 175.85        2 1491475543131      88
 
prostotrader:


Наверное,потому что Вы в МТ5 не тот индекс выбрали

или в разное время скриншоты делали

 

Посмотрите у себя - есть ли гэп 16 марта на дневках в MT5?

Скрин там один сделан - просто окно свернуто MT5.

Текущие значения совпадают.


Индекс указан на скрине - тот же, что и у Вас, нет?
 
-Aleks-:

По индексу RTSI разные котировки в квике и в MT5 - почему?


Я из-за этого принял не верное торговое решение - ждал перекрытие гэпа для набора позиции - теперь в печали.


голову не ломайте, откройте чарт на сайте бирже и сравните. с чем еще сравнивать,как не с источником первоначальным.

http://moex.com/ru/index/RTSI/technical/

судя по всему,тут котировки совпадают с МТ5, так что вопросы больше к квику

