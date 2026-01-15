Ошибки, баги, вопросы - страница 1841
Ищу тиковый индикатор определенного внешнего вида. Для этого в поиске набирают "тиковый индикатор" и выбираю Market/Codebase. Предлагаются многие сотни ссылок.
Далее на каждую ссылку жму и смотрю первый же скрин индикатора в описании. Понимаю, что это не то, открываю следующую ссылку и т.д.
А можно, чтобы все скрины индикаторов (один индикатор - один скрин) были видны на одной странице? Тогда бы нашел нужный индикатор очень быстро или убедился, что он пока не существует.
Точно так же хотелось бы, чтобы на стене новинок MQL5-ресурса (а где она?) можно было выбрать режим отображения только скринов новых продуктов. Есть ли такая возможность экономить свое время и эффективнее им распоряжаться?
Вроде, специализация шаблонов здесь должна срабатывать, но не выходит.
Не работает отладка:
Такое бывает когда неправильно создаётся файл: например был обычный текстовой файл 13.txt. Потом в него вставили содержимое советника и переименовали в mq5. Как лечить: создайте новый файл в редакторе MetaEditor и уже в него вставьте содержимое.
Такое бывает когда неправильно создаётся файл: например был обычный текстовой файл 13.txt. Потом в него вставили содержимое советника и переименовали в mq5. Как лечить: создайте новый файл в редакторе MetaEditor и уже в него вставьте содержимое.
Разобрался, когда открываешь советник из штатной директории: C:\Program Files\Alfa-Forex MetaTrader 5\MQL5\Experts не работает.
Когда открываешь из временной: C:\Users\Alexander\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\0DBF5ABC9E39467AFBC39531DE254559\MQL5\Experts\ все работает.
Как это исправить?
Давно заметил, что часто при попытке посмотреть что-нибудь на MQL5 нарываюсь на "The service is unavailable."
Последние дни - особенно часто: ответ даже написать проблематично. Почти каждую минута не обходится без такого результата.
