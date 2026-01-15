Ошибки, баги, вопросы - страница 1833

2017.03.14 11:33:47.930 Trades  '10127': accepted modify order #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.06314, sl: 0.00000 tp: 0.00000
2017.03.14 11:33:47.930 Trades  '10127': modify order #61938 buy limit 1.00 EURUSD at 1.06314 sl: 0.00000 tp: 0.00000 -> 1.06314, sl: 0.00000 tp: 0.00000 placed for execution
2017.03.14 11:33:47.950 Trades  '10127': modify #61938 buy limit 1.00 EURUSD -> price: 1.06314, sl: 0.00000, tp: 0.00000) done in 154.566 ms (NewComment)

По выделенной строчке совершенно не понятно, что же модифицировать в отложеннике. Однако, модификация проходит.

Э‌то не ошибка, т.к. на самом деле модифицировалось время экспирации. Но в логе об этом ни слова. Пожалуйста, добавьте туда дополнительную информацию.

 
fxsaber:

Не замечал раньше 1554 request-состояний

видел такое пару раз. думаю было связано с хреновостью соединения с сервером.
 

Кто-нибудь посмотрите пожалуйста скрипт и советник в приложении, в советнике возникает ошибка 4030 (редко 4211) при сохранении шаблона, при условии таком: открываю график пары, потом открываю график второй любой пары, возвращаюсь к первой паре и запускаю на нём советник, советник делает своё дело, потом я удаляю с этой пары советник, открываю новый график любой пары и возвращаюсь к первой паре и там запускаю советник - происходит ошибка:

т‌акой же код в скрипте, но никогда нет ошибок, в чём дело?

Написал в Службу поддержки, т.к. это баг какой-то
fxsaber:
Он выставляет отложенник и модифицирует его, задавая новое поле Request.comment.

Ответ из СД

В новых билдах терминала поле комментария не будет передаваться на сервер, для тех операций в которых оно не участвует, для предотвращения подобных вопросов.

Возможно, я не правильно понимаю смысл "Автопрокрутка", но нажимая на эту кнопку в ленте стакана, я ожидаю, что сделки перестанут смещаться (как и в журнале), а не произойдет простого замирания бокового скролла на конкретной позиции с последующем смещением сделок.

Билд 1545 Х64

 

Ребят, где то Вы перестарались...



Писал видео описание скрипта и наткнулся на баг https://youtu.be/H2OxJVeBC3s?t=2m40s

Код при котором происходит ошибка

enum cl
  {
   Off = 0, // Off
   Bol = 1, // Profit > Value
   Men = 2, // Profit < Value
   Nul = 0  // Profit = Value
  };
//|==================================================================|//
//|                                                                  |//
//|==================================================================|//
input sy     symbol      = All_;// Symbols
input ot     CloseType   = All; // Close Type 
input cl     Profit      = Off; // Close Profit or loss 
input double  Value       = 0;   // Value
input int    MagicNumber =-1;   // Magic Number
input int    Slippage    = 30;  // Slippage
 
Где мы перестарались и в чём заключается ошибка?
 
Slawa:
Где мы перестарались и в чём заключается ошибка?

В заголовке меньше 100 символов, отправить заявку в сервис деск не смог не сохраняет пишет Укажите тему заявки
 
Vladimir Pastushak:

В заголовке меньше 100 символов, отправить заявку в сервис деск не смог не сохраняет пишет Укажите тему заявки

Такое случается когда: первоначально было введено слишком длинное название - после этого ошибка "Длина заявки" уже не сбрасывается. В таких случаях помогало пересоздание заявки (предварительно нужно сохранить весь HTML-код).
